Блаттер призывает европейские страны вводить лимит на легионеров

Президент ФИФА Зепп Блаттер выразил мнение, что европейским сборным пошел бы на пользу лимит по схеме «6+5», введенный недавно в России.

Глава ФИФА считает, что клубы должны «уважать местные таланты» и выпускать на поле по шесть футболистов, способных играть в национальной команде. По мнению Блаттера, благодаря лимиту Россия может «вовремя вернуться на правильный путь» перед ЧМ-2018, и такая возможность «открыта и для стран Западной Европы». Кроме того, он привел в пример прошлый сезон АПЛ, в котором легионеры получили 77% игрового времени.

Эти мысли Зепп Блаттер изложил в своей колонке, которую он ведет в еженедельнике The FIFA Weekly.

Заметим, что Блаттер уже не в первый раз выдвигает подобное предложение. Такая идея была отклонена в 2010-ом году по причине того, что в ЕС защищается право рабочих на свободное перемещение. Тогда из-за этой идеи между Мишелем Платини и Блаттером возник конфликт.