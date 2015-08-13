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    • Блаттер призывает европейские страны вводить лимит на легионеров

    Блаттер призывает европейские страны вводить лимит на легионеров

    Президент ФИФА Зепп Блаттер выразил мнение, что европейским сборным пошел бы на пользу лимит по схеме «6+5», введенный недавно в России.

    Глава ФИФА считает, что клубы должны «уважать местные таланты» и выпускать на поле по шесть футболистов, способных играть в национальной команде. По мнению Блаттера, благодаря лимиту Россия может «вовремя вернуться на правильный путь» перед ЧМ-2018, и такая возможность «открыта и для стран Западной Европы». Кроме того, он привел в пример прошлый сезон АПЛ, в котором легионеры получили 77% игрового времени.

    Эти мысли Зепп Блаттер изложил в своей колонке, которую он ведет в еженедельнике The FIFA Weekly.

    Заметим, что Блаттер уже не в первый раз выдвигает подобное предложение. Такая идея была отклонена в 2010-ом году по причине того, что в ЕС защищается право рабочих на свободное перемещение. Тогда из-за этой идеи между Мишелем Платини и Блаттером возник конфликт.

    Источник: Sports.ru

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    13.08.2015 21:20
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    Комментарии (20)
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    Femax
    1439493212
    если так сделают,то Франция, Голландия сразу поднимутся. они своих игроков по всей Европе раскидали
    Ответить
    мы за Рубин!
    1439498205
    Блаттер с Мутко поговорили.
    Ответить
    GRIGOR 17
    1439499895
    Смысл лимит делать такой?! Тогда чем будет отличатся сборная от клуба? Кто умеет играть, тот и так заявить себя! Пусть лучше деньги тратят на то, чтобы лучше искать игроков качественных по стране! А то не верится как то, что в такой огромной стране меньше талантов футбольных, чем в Англии или Франции.
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    GRIGOR 17
    1439500317
    Взять ту же Англию: сколько там лиг и сколько у нас в России?! У них чуть ли не десятую лигу по телеку показывают. Вот пример надо взять с них
    Ответить
    Z O D I A C
    1439501442
    В странах "большой футбольной пятёрки" лимита, как такового, нет. Разве у испанцев, немцев, англичан, итальянцев или французов мало талантливых игроков? В России лимит есть (и очень жёсткий!), разве у нас много талантливых игроков? В общем, что я хочу сказать: дело не в лимите, он тут совершенно не при чём. Вся соль в менталитете: скажем, те же немцы играют в футбол ради футбола и славы, русские - пока хорошо платят, да и то по настроению. Наши футболисты совершенно не амбициозны, их не интересует перспектива заиграть в большом европейском клубе. Прямо как в мультике: "Нас и здесь неплохо кормят".
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    почемучка
    1439505170
    Всегда надо вовремя со своего поста уходить, в здравом уме и светлой памятью. Иначе превратишься в Л.И.Брежнева. Но, я согласен, если в иностранных чемпах будут играть по пять россиян!
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    Asbjorn
    1439513213
    Не фиг нашей молодёжи деньги огромные платить,а то начинают мнить о себе не весть что
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    Garrincha58
    1439535281
    в Европе не такие дураки как у нас у них и так все хорошо и команды играют и бабки зарабатывают и зрителей полно зачем им этот дурацкий лимит вместо этого ввели бы лимит в Думе не больше одного срока а то сидят там по10-20 лет дармоеды и ничего не делают
    Ответить
    mitru
    1439537557
    Это Зепп после встречи в ВВП такое ляпнул? Я вот одного никак понять не могу: лимит по сути своей крайне кратковременная мера, да, по-началу наша молодежь, получив игровую практику рядом с сильными легионерами, начнет активнее расти в профессиональном плане, но потом-то что? Через 2-3-4 года контракты у этих легов кончатся, в командах будут доморощенные футболисты, в РФПЛ начнется стагнация, не бывает прогресса при отсутствии конкуренции! Так боитесь, что места наших "молодых дарований" занимаеют леги сомнительного качества? Так введите ограничения на качество легионеров, а не на количество, как в Англии например: для получения разрешения на работу, соответственно, чтобы иметь возможность играть за клуб, новичок должен иметь 75% игр за сборную, проведенных ею в течении двух последних лет.
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    ologreds
    1694997406
    numo438896
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