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    КДК дает ЦСКА испытательный срок в размере четырех месяцев

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на последнем заседании касательно московского ЦСКА.

    «Болельщики ЦСКА вывесили два оскорбительных баннера про УЕФА и КДК. При этом болельщики ЦСКА даже не задумываются, что в КДК работает легенда ЦСКА Владиимир Пономарев. За демонстрацию оскорбительных баннеров запретить ЦСКА допуск зрителей, кроме женщин и детей, на один домашний матч условно. КДК сам определит матч и секторы, на которые будет запрещен вход. Установить испытательный срок с 14 августа по 14 декабря 2015 года. За скандирование оштрафовать ЦСКА на 30 тыс. рублей», – заключил функционер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2015 16:22
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    Комментарии (9)
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    Лобстер
    1439473570
    ахахах давайте давайте тяните их за уши....
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    Sanches65
    1439474165
    Этим решением КДК не дало усомниться, что там работают выродки, ублюдки и пи.....сы.
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    Диктор
    1439481110
    Зенит и ЦСКА одного поля ягоды-зря ноешь-ваши первые матчи показательны
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    Диктор
    1439481162
    Думаю неадекваты коней не выдержат-самые быдлячески-е болельщики из всех.
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    n272nm
    1439499731
    Наведите порядок на Кавказе, если это, вообще, возможно и вам не придется заниматься фигней на заседаниях КДК.
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    kara-mba
    1439534695
    Скорее бы уж ЦСКА стадион достраивали, там такого уже не будет.
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    ologreds
    1694997408
    numo438868
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