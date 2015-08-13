Агент Кокорина назвал слова Орлова маразмом

Агент и отчим нападающего московского «Динамо» Александра Кокорина Кирилл Кокорин отреагировал на слова спортивного комментатора Геннадия Орлова о том, что игрок требует от «Зенит» зарплату в размере пяти миллионов евро в год.

«Предложений от «Зенита» точно не было. Широко известный в узких кругах комментатор Геннадий Сергеевич Орлов — уже такой стареющий, к сожалению — начинает комментировать что-то по поводу сумм, которые агенты Кокорина просят у «Зенита», и приемлемо это или неприемлемо. Это маразм чистой воды! Нужно человеку выдохнуть и уже заняться то ли внуками, то ли правнуками. Хватит сочинять уже!», - заявил Кокорин.