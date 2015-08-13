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Агент Кокорина назвал слова Орлова маразмом

13 августа 2015, 15:12
18

Агент и отчим нападающего московского «Динамо» Александра Кокорина Кирилл Кокорин отреагировал на слова спортивного комментатора Геннадия Орлова о том, что игрок требует от «Зенит» зарплату в размере пяти миллионов евро в год.

«Предложений от «Зенита» точно не было. Широко известный в узких кругах комментатор Геннадий Сергеевич Орлов — уже такой стареющий, к сожалению — начинает комментировать что-то по поводу сумм, которые агенты Кокорина просят у «Зенита», и приемлемо это или неприемлемо. Это маразм чистой воды! Нужно человеку выдохнуть и уже заняться то ли внуками, то ли правнуками. Хватит сочинять уже!», - заявил Кокорин.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Кокорин Александр
Комментарии (18)
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СС Варяг
1439470700
я до сих считаю, что это утка
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komandos99
1439471513
70 лет уже дедушке,ехал бы в свой родной Харьков да жил бы там спокойно
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ФК Зенит всея Руси
1439475775
Агент Кокорина святой человек. По определению. Не сомневаюсь, он даже какает пирожными.
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Старый Пью
1439478343
"Хватит сочинять ..." Значит, шесть просит :-)
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edw7777
1439478746
Кокорины! Вам бы культурки поднабраться. Все правильно сказал про вас Геннадий Сергеевич. Во всей стране зарплаты режут нещадно, а вы еще повышения требуете!!! В богатом русском языке есть четкое определение таким, как вы - ХАПУГИ. (Прошу не банить: это не ругательство, а вполне литературное определение.) И дело здесь не в Питере, во всей России таким не место.
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shinnik
1439479272
Отчим Наш Кирилл.. Генасергеевич столько живёт и столько знает,хоть и м..к... Даже Невзорова нагибал..И не дай Бог тебе связаться в суде с этим,как говоришь,мрзмтиком..Размажет.
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Диктор
1439481259
Я был бы рад если все же он перешел бы-два дуба в атаке стали бы.
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azar80
1439486431
А за что ему вообще платить это он должен Зене доплачивать что берут его хотя зря берут
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Dima_list
1439524972
и как он собирается играть после этого в зените?
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alex-tut
1439571868
Жду не дождусь когда нашим футболистам установят потолок зарплат.
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