Степашин: «Кокорин необходим «Динамо»

Член исполкома РФС Сергей Степашин, давний болельщик московского «Динамо», прокомментировал известия о скором уходе из команды форварда Александра Кокорина.

«Так как я уже не являюсь председателем наблюдательного совета футбольного клуба «Динамо», скажу как болельщик. Считаю это личным делом самого Кокорина, его агента и отражением сложившейся на сегодня ситуацией в клубе. Совершенно очевидно, что футболист такого уровня «Динамо» необходим. И в связи с этим еще раз подчеркну: вся эта суета с заработными платами в нашем футболе еще раз убеждает, что необходимо как можно скорее рассмотреть и принять финансовый регламент РФС», – заявил Степашин.