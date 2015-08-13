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    Нигматуллин: «Спартак» должен забить ЦСКА»

    Бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мыслями в преддверии пятничного матча пятого тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

    «Спартак» – ЦСКА – это лучшая афиша этого лета, самый ожидаемый матч.То, что ЦСКА не пропустил ни одного мяча в первых четырех матчах чемпионата России, скорее говорит о слабости соперников. Все-таки в Лиге чемпионов у пражской «Спарты» не было особых проблем с поражением ворот армейцев, чехи забили четыре мяча в двух играх. «Спарта» забила ЦСКА, должен забить и «Спартак». Обе команды сейчас претендуют на самые высокие места, и я с большим нетерпением ожидаю это дерби. К сожалению, в связи с гастролями не смогу на сей раз разогревать этот матч, поэтому буду болеть за «Спартак» на расстоянии. Хотелось бы, чтобы красно-белые победили. Надеюсь, им это удастся, пусть даже в упорной борьбе и с минимальным счетом», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Р-Спорт

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    13.08.2015 14:38
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    Комментарии (18)
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    petlyra
    1439467569
    Гастролер.
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    MarioFernandes
    1439468122
    в ЦСКА не ты стоишь , что бы спартак забил ! LoL
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    Miha
    1439470509
    Сколько уже вышло интервью всяких любителей мяса и прочих единомышленников, которые проявляют антипатию к ЦСКА.. Тем будет веселее потом читать их же вью после залета спартака.
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    Диктор
    1439473828
    Уверен так и будет.Недолго до триумфа осталось.
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    Rusti
    1439477273
    Спартак выиграет 2-0
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    фарход
    1439480993
    ЦСКА перёддд
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    blackhorse
    1439486980
    Чем больше визга перед матчем тем больше вероятность неудачи спартака. Закономерность
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    Spark333
    1439497898
    Спартак ГАВНО !!!
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    zapasnoi
    1439498923
    Это супердиджей, Супер мего крейзи...
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    ologreds
    1694997408
    numo438861
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