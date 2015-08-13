Генич и Черданцев прокомментируют дерби как минимум на двух каналах

Комментатор «НТВ-ПЛЮС» Константин Генич подтвердил информацию. что он в тандеме с Георгием Черданцевым будет работать на матче пятого тура РФПЛ «Спартак» – ЦСКА.

«Могу официально подтвердить, что мы с Георгием Черданцевым будем комментировать московское дерби «Спартак» — ЦСКА. Причем наши голоса в тандеме можно будет услышать на двух телеканалах, а возможно даже на трeх. Матч покажут «Первый канал» и телеканал «Наш футбол». Возможно, трансляция также пройдет на канале «Спорт-Плюс», чтобы избежать технических сложностей», – сказал Генич.