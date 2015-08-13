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    • Генич и Черданцев прокомментируют дерби как минимум на двух каналах

    Генич и Черданцев прокомментируют дерби как минимум на двух каналах

    Комментатор «НТВ-ПЛЮС» Константин Генич подтвердил информацию. что он в тандеме с Георгием Черданцевым будет работать на матче пятого тура РФПЛ «Спартак» – ЦСКА.

    «Могу официально подтвердить, что мы с Георгием Черданцевым будем комментировать московское дерби «Спартак» — ЦСКА. Причем наши голоса в тандеме можно будет услышать на двух телеканалах, а возможно даже на трeх. Матч покажут «Первый канал» и телеканал «Наш футбол». Возможно, трансляция также пройдет на канале «Спорт-Плюс», чтобы избежать технических сложностей», – сказал Генич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2015 12:54
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    Комментарии (10)
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    Busta Rhumes
    1439462206
    Ставлю на ничью 1-1
    Ответить
    zeni
    1439462806
    4-0. Я ЗА Черданцева и Генича!!!
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    MarioFernandes
    1439467814
    ЦСКА их затопчет! Верим в 0:4 !ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!
    Ответить
    aNOOBis
    1439473006
    Черданцев никакой уже не комментатор, какого болта он лезет этим заниматься? Он зажравшийся телевизионный функционер! Жора, не лезь в телик, не порти людям футбол, наслаждайся своим успехом молча!
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    aNOOBis
    1439473133
    Желательно еще и "кадилаки" поменьше ощущать около футбола...
    Ответить
    FIFA2
    1439478051
    идеальный вариант - кнопочка вкл/выкл для комментатора..на немецком Евроспорте как-то видел..кому нравится слушают 'удар-гол,удар-штанга'..кому нет - спокойно смотрят футбол СО ЗВУКОМ стадиона,антураж присутствия появляется,что круче..но на эту тему у наших ораторов жёсткое табу..на НТВ+ народ за это даже опрос двигать пытался,так оне (ну деморкаты ж,ёпта) сразу им банхаммером по ибальничку,НЕЛЬЗЯ мол..потому как знают,что в целом многие сами им всё прокомментируют,а у них же ништяки,ипотеки,творчество там,эго опять же эрегирует..коменты и нужны то были при радио,ну потом телекартинка была слабая..а щас тв в полстенки,звук прекрасный,энторнеты всякие и мля,посторонний человек при этом свои темы под футбол задвигает..то философы,то неврастеники,то дилетанты,когда Зенит - вообще 'спят усталые игрушки'..нет,опять же,кому нравится - базаров нет,кнопка ВКЛ,надоело - кнопка ВЫКЛ..но им же надо,чтобы ВСЕ их слушали..они ж демократы-западники,хуле..на трёх!!! каналах покажут,ну и сделайте один без коментов - многие бы оценили..
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    Зенит 2015
    1439519047
    С какого перепуга игра двух середнячков вдруг стала игрой тура?
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    ologreds
    1694997408
    numo438850
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