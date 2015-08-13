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    • Черданцев: «Уткина бесит, что он утратил статус главного на свете»

    Черданцев: «Уткина бесит, что он утратил статус главного на свете»

    Известный комментатор Георгий Черданцев попался на розыгрыш пранкера Вована и высказал свое мнение о скандальном конфликте между Тиной Канделаки и Василием Уткиным.
    «Я вообще не сомневаюсь, что это спланированная история. У нас была похожая история в 2010 году, когда Вася собирался уйти на ВГТРК. Разыграл историю с публикациями все там же на «Спортс.ру». Это дошло до кого-то там. Решили не отпускать к конкурентам его, оставлять на любых условиях. Собственно после чего он и стал главным редактором.
    Я не знаю какую практическую пользу он может принести как руководитель. Мы с Васей 20 лет работаем и находимся в очень сложных отношениях. Мы прямые конкуренты, и его очень сильно бесит, что он утратил статус самого главного на свете. Если сейчас с Первым каналом договорятся, то мы с Геничем будем ЦСКА – «Спартак» комментировать, а хотел он. Он переживает из-за того, что первым делом когда ты появилась, ты не пришла к нему и не спросила: «Гуру, что же нам делать?!» – сказал Черданцев «Тине».

    Источник: Life

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    13.08.2015 11:12
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    Комментарии (19)
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    n272nm
    1439455168
    Какой прекрасный змеиный клубок. Сборище тридваразов, в начальники которым, прислали старую, изрядно потасканную прости господи.
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    roman230582
    1439455190
    Вряд ли Чердак "попался на розыгрыш", скорее всего спланированный выбор позиции на стороне Канделаки.
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    PetersGol
    1439457284
    Прекрасного комента Г.Орлова вообще бы удалить на пенсию!
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    Харченко
    1439463648
    Самооценка Уткина явно завышена.
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    ArtNow
    1439464122
    Раздражает этот Черданцев.
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    makerdream
    1439467660
    чердака надо оформить на ху
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    Asbjorn
    1439468962
    Бардак в футболе,Бардак в сфере комментаторов, Бардак в стране,все логично
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    Miha
    1439470622
    Ну хоть кто то пояснил кто есть Уткин на самом деле. А то его нытье и похвала от недалеких любителей Уткина достали!
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    Харченко
    1439472436
    Вася потерял не статус главного на свете. Он потерял простой статус.
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    ologreds
    1694997410
    numo438838
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