Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Еременко: «Спартак» сейчас на ходу»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака». Игрок отметил, что соперник сейчас на ходу, а с настроем у игроков ЦСКА проблем не будет.
    «Думаю, «Спартак» в любом состоянии настраивает максимально. Особенно – если ты игрок ЦСКА. Все очень ждут этот матч, думаю, очень интересно будет.
    Сейчас все-таки начало сезона. Если, конечно, на таблицу посмотреть, то они тоже хорошо очки набрали. Это очень интересно будет! Они на ходу сейчас, мы все матчи в чемпионате России выиграли. Так что в хорошее время этот матч состоится!», – сказал Еременко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2015 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии (32)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Наш Зенит 99
    1439464666
    Болеем за ничью!
    Ответить
    Dgad
    1439464834
    ЦСКА должен показать Спартаку где его место.
    Ответить
    MarioFernandes
    1439468462
    Вперед ЦСКА! Подтвердим очередной раз что мы короли Москвы!
    Ответить
    komandos99
    1439472054
    В этом матче коням только и рассчитывать на очередной левый пеналь с последующей сушкой игры
    Ответить
    zeni
    1439480910
    Да расформировать этот цирк Спартаковский, сколько можно, то с крыш прыгают то обожрутся бормотана и шарфами в футболистов кидают, хватит уже балаган разводить, пора прикрывать спартачек и всю эту секту! Вот завтра Армейцы опустят Спартак на законное СПАРТАКОВСКОЕ 8 МЕСТО!!
    Ответить
    Qweas
    1439486147
    Заранее жаль ЦСКА !
    Ответить
    Лунтик цска
    1439489692
    Тут не соглашуся завтра матч пройдет и узнаем а так думаю либо победа цска или ничья так как и спартак тоже на ходу
    Ответить
    Томик
    1439550462
    Всё когда то в первый раз бывает. Ведь и буквы не знал поди, а тут шустришь теперь.
    Ответить
    Томик
    1439550532
    Вроде "ответить" нажимал...
    Ответить
    ologreds
    1694997410
    numo438834
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+