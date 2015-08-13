Еременко: «Спартак» сейчас на ходу»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака». Игрок отметил, что соперник сейчас на ходу, а с настроем у игроков ЦСКА проблем не будет.

«Думаю, «Спартак» в любом состоянии настраивает максимально. Особенно – если ты игрок ЦСКА. Все очень ждут этот матч, думаю, очень интересно будет.

Сейчас все-таки начало сезона. Если, конечно, на таблицу посмотреть, то они тоже хорошо очки набрали. Это очень интересно будет! Они на ходу сейчас, мы все матчи в чемпионате России выиграли. Так что в хорошее время этот матч состоится!», – сказал Еременко.