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    Пранкер Вован разыграл Канделаки, Уткина и Черданцева

    Пранкер Вован разыграл Тину Канделаки, Василия Уткина и Георгия Черданцева и планирует запустить в сеть запись разговора.

    «Как все прошло с Василием Уткиным, когда ему «Тина» позвонила? Мне просто интересно было собрать мнения комментаторов по поводу скандала с их коллегой. Да, Тина позвонила. Он полностью в нее поверил, хотя с ним две Тины говорили. Он не почуял подвоха. Он не был особо вежлив. Хамоват. И про жиробаса говорил.

    Думаю, что у Тины есть шансы справиться со своей работой. То, что она человек далекий от мира спорта даже плюс. Мне, тоже особо несведущему в этой области, кажется ,что спортивный мир, особенно футбольный, очень напоминает шоу-бизнес. Такие же тусовки, порой анекдотичные герои, много грязи, выливающейся как публично, так и в закулисье и подковерная борьба. А вместо фанеры и черного нала договорные матчи. Поэтому когда в такое «болото» приходит человек со стороны, никак не связанный с завсегдатаями – это возможность что-то изменить в лучшую сторону. Главное, чтобы Тину не засосало в это самое болото», – рассказал Вован..

    Источник: «Советский спорт»

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    13.08.2015 07:00
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    Комментарии (4)
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    FIFA2
    1439439734
    ..'также пранк был осуществлён с комментатором Черданцевым..звонок Георгию был сделан от имени Канделаки..в ходе разговора Черданцев высказал свои мысли о месте Уткина на телевидении..как отметил пранкер Вован,Василию не понравится озвученное его коллегой мнение..' Обещались сегодня в сеть выложить...)))
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    Hasselby
    1439452408
    " кажется ,что спортивный мир, особенно футбольный, очень напоминает шоу-бизнес. Такие же тусовки, порой анекдотичные герои, много грязи, выливающейся как публично, так и в закулисье и подковерная борьба. А вместо фанеры и черного нала договорные матчи. " Ах, так вот, что на самом деле главное-то в футболе!!!!
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    FIFA2
    1439453269
    у Вована222 в твиттере уже есть небольшая часть аудио Черданцев-Тина и Уткин-Тина..Интригует!!!..Геор
    гий неподецки поведал насчёт пиар-плача Уткина через Спорт&sru2010..то же самое и сейчас..в том числе и на бомбаНдире культ личности Гуру-Василия,Героя и Борца..
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    ologreds
    1694997410
    numo438815
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