Пранкер Вован разыграл Канделаки, Уткина и Черданцева

Пранкер Вован разыграл Тину Канделаки, Василия Уткина и Георгия Черданцева и планирует запустить в сеть запись разговора.

«Как все прошло с Василием Уткиным, когда ему «Тина» позвонила? Мне просто интересно было собрать мнения комментаторов по поводу скандала с их коллегой. Да, Тина позвонила. Он полностью в нее поверил, хотя с ним две Тины говорили. Он не почуял подвоха. Он не был особо вежлив. Хамоват. И про жиробаса говорил.

Думаю, что у Тины есть шансы справиться со своей работой. То, что она человек далекий от мира спорта даже плюс. Мне, тоже особо несведущему в этой области, кажется ,что спортивный мир, особенно футбольный, очень напоминает шоу-бизнес. Такие же тусовки, порой анекдотичные герои, много грязи, выливающейся как публично, так и в закулисье и подковерная борьба. А вместо фанеры и черного нала договорные матчи. Поэтому когда в такое «болото» приходит человек со стороны, никак не связанный с завсегдатаями – это возможность что-то изменить в лучшую сторону. Главное, чтобы Тину не засосало в это самое болото», – рассказал Вован..