Энрике хочет остаться в «Ливерпуле», несмотря на отстранение от команды

Защитник английского «Ливерпуля» Хосе Энрике заявил, что не хочет покидать команду, несмотря на отстранение от нее. Тренерский штаб больше не рассчитывает на игрока.

«Я не работаю с коллективом вместе с Фабио Борини и Марио Балотелли, мы в одинаково непростой ситуации. До окончания моего контракта год, меня будут стремиться продать, но я намерен остаться и продолжить биться за место на поле. С другой стороны, если поступит действительно интересное предложение, то оно будет рассмотрено. Сдаваться в любом случае не собираюсь. В футболе все скоротечно. На моей позиции в «Ливерпуле» готов играть только Альберто Морено. Хочу показать людям, что они ошибаются в моей низкой профпригодности», – сказал игрок.