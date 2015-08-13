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    Аленичеву понравилась игра за Суперкубок УЕФА

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев дал оценку вторничному матчу за Суперкубок УЕФА между «Барселоной» и «Севильей» (5:4).

    «Мне матч за Суперкубок УЕФА очень понравился. Это настоящее зрелище. Такой футбол любит Сергей Галицкий. Однако вчера поймал себя на мысли, если «Спартак» и ЦСКА в дерби покажут такой же футбол, как вчера «Барселона» и «Севилья», что скажут эксперты? Вряд ли они будут довольны игрой «Спартака» в обороне. С другой стороны, будут довольны болельщики. Понимаю, сколько камней в меня полетит, если «Спартак» пропустит четыре мяча. Но мы играем для зрителей, и будет здорово, если «Спартак» победит с таким счeтом. Если моя команда каждую игру будет выигрывать со счeтом 5:4 — я согласен», – заявил наставник.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2015 00:06
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    Комментарии (7)
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    Go-o-ol
    1439440979
    Я искренне рад к оптимизму Аленичева,но это рано для Вас,сравниваться с грандами.У Вас нету игры ,Сумбур,извините болелшики...
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    SuperDeco
    1439443924
    Игра с цска покажет
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    Killofwrath
    1439451109
    Сказки, чтобы забить 9 мячей за матч, нужно уметb играть в атаке, даже если оборона тупит
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    ologreds
    1694997412
    numo438801
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