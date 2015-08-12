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    «Динамо» получит за Кокорина восемь миллионов

    Стала известна примерная сумма, которую получит московское «Динамо» за продажу своего нападающего Александра Кокорина в санкт-петербургский «Зенит». Она равняется восьми миллионам евро. Изначально москвичи требовали 20 миллионов, но сине-бело-голубые сделали отсылку на скоро истекающий контракт игрока. Получать форвард в Северной Пальмире будет не меньше, чем в Москве, – четыре с половиной миллиона евро за сезон (322 миллиона рублей).

    Кроме того, «Зенит», вероятно, отдаст в «Динамо» какого-то из своих футболистов.

    Источник: Известия

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    12.08.2015 22:07
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    Комментарии (68)
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    batya13
    1439453010
    этот кривоногий и 50 лямов не заслуживает
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    Verty
    1439453383
    Все таки у Кокорина выдающийся агент. Так приподнести какашку что бы она показалась тортом, который все схавают, это просто ... невероятно.
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    Red-White Sakhalin
    1439453579
    Вот это поворот, как то все скоро лопнет наверное в сените..
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    Oleg-7
    1439458176
    он нам не нужен,, зря Рондон ушел
    Ответить
    Конёк Ебунёк
    1439458295
    Да кто ж его купит???
    Ответить
    Salamandr89
    1439459503
    26 лямов в месяц) неплохо)
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    muslim.095
    1439461504
    Да терек его купить
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    kasper1979
    1439461815
    кержакова в динамо
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    Зенит 2015
    1439519488
    А как же лимит по зарплате?
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    ologreds
    1694997412
    numo438790
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