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    Булыкин: «Динамо» потеряет еще нескольких игроков»

    Известный в прошлом нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением касательно трансферной ситуации в стане бело-голубых.

    «В связи с последними событиями «Динамо» будет тяжело достойно выступить в этом сезоне. Думаю, что еще несколько легионеров скоро покинут команду. Мы уже знаем, что вектор направления бело-голубых поменялся. Будем надеяться, что динамовская молодежь придаст команде новый импульс. Также клубу пригодятся новые покупки, если они будут правильно сделаны по соотношению цена – качество. Все это должно помочь москвичам бороться за высокие места в следующем сезоне, хотя в этом и есть большие сомнения», – резюмировал бывший футболист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2015 19:25
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    Комментарии (6)
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    VIPded
    1439397493
    Что заслужили, то пусть и разгребают...(((
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    SanekGol
    1439397884
    Угадывается вектор развития под названием "переход на молодых воспитанников клуба". Я уверен что в следующем сезоне Динамо сможет навязать нешуточную борьбу за первое место Зениту......2
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    Диктор
    1439401736
    Кризис у всех случается-ничего поднимутся.
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    staronnik
    1439403209
    Опыт Анжи не дает покоя, который раз уже)))
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    valeh172
    1439403651
    Я верю что эта золотая молодежь Динамо покажет себя. Забегая вперед можно даже надеяться что 2018 они будут надеждой сборной.
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    ologreds
    1694997414
    numo438776
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