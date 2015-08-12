Абрамов: «Кризис в «Динамо» был всегда»

Футбольный агент Владимир Абрамов поведал о том, как обстоят дела в московском «Динамо» в плане финансов на его взгляд.

«Этот кризис был в «Динамо» всегда. Просто он существовал в скрытой форме и не афишировался. Футболисты из того же «Анжи» покупались не за наличный расчeт, а как бы в долг, через банковскую структуру. Это сложные схемы, которые понимают только финансисты. Но факт в том, что в какой-то момент приходится платить по долгам и кредитам. Сейчас это время пришло, и помочь «Динамо» по большому счeту никто не хочет.

На мой взгляд, в клубе принято правильное решение – расставаться с самыми дорогими игроками. Это поможет клубу снизить расходы. Вальбуэна продали за пять миллионов евро, хотя покупали за семь. Однако эти два миллиона француз частично отработал своей хорошей игрой. А от Кокорина, на мой взгляд, нужно было избавляться ещe в прошлом году, когда цена на него была ещe выше», – рассказал Абрамов.