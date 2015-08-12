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    Веденеев: «Краснодару» не хватает Жоаозиньо»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал начало сезона в исполнении соперника «сине-бело-голубых» по 5-му туру РФПЛ «Краснодар».

    «Краснодар» в этом сезоне вошел в ранг фаворитов, и это первый сезон, который «быки» проводят в ранге команды из верхней части турнирной таблицы. Поэтому все соперники будут действовать против них от обороны; зная их стиль игры, будут быстро откатываться к своей штрафной и не предоставлять много свободного пространства. Сейчас в составе краснодарской команды нет быстрых форвардов, нет высоких и мощных нападающих, поэтому в атаке им стоит уповать только на высокую технику бразильцев и на стандартные положения. Поэтому в этом сезоне атакующие действия краснодарцев будут обеднены. Плюс к этому добавятся игры в еврокубке плюс вызовы игроков в сборные. Одним словом, этот сезон будет для команды Кононова непростым.

    Мне кажется, самой главной потерей для «Краснодара» стал бразилец Жоаозиньо. Его вклад в игру команды, его роль на поле сопоставимы с ролью Данни в «Зените». Его энергия на поле неиссякаема. Тренер нашел для него очень интересную позицию — на левом фланге обороны. Ему освободили весь левый фланг, и он благодаря своей энергии успевал бороздить всю бровку, создавать опасные моменты и возвращаться в оборону. Он своим примером заряжал всю команду. Сейчас этого игрока нет, и «Краснодар» действует довольно академично, не так быстро, как прежде. От этого возникают проблемы в атаке, создается не так много голевых моментов», — заявил Веденеев.


    Источник: Радио «Зенит»

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    12.08.2015 16:40
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