На матче между «Спартаком» и ЦСКА ожидается аншлаг

Несмотря на перенос встречи, матч между «Спартаком» и ЦСКА, как и ожидалось, пользуется большим спросом у болельщиков.

Пресс-служба «красно-белых» заявляет, что все билеты на предстоящее дерби уже проданы. Некоторая часть билетов еще поступит в продажу, так как в настоящий момент они находятся в процессе возврата из-за переноса игры, но скорее всего и они будут успешно реализованы.

Напомним, что стадион «Открытие Арена», на котором «Спартак» проводит свои домашние матчи, вмещает 45 тысяч зрителей.