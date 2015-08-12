«Спартак» и ЦСКА рассудит Мешков, «Зенит» и «Краснодар» — Москалев

Назначены судьи на пятый тур РФПЛ, который стартует уже через два дня. Главное московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА рассудит дмитровский арбитр Виталий Мешков. В матче между «Зенитом» и «Краснодаром» решения будет принимать Владимир Москалев из Воронежа.

14 августа

«Амкар» – «Анжи»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Спартак» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

15 августа

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Кубань» – «Рубин»: судья – Сергей Костевич (Курск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

16 августа

«Локомотив» – «Терек»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Андрей Будогосский (Москва).

«Динамо» – «Урал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

17 августа

«Мордовия» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).