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    • «Спартак» и ЦСКА рассудит Мешков, «Зенит» и «Краснодар» — Москалев

    «Спартак» и ЦСКА рассудит Мешков, «Зенит» и «Краснодар» — Москалев

    Назначены судьи на пятый тур РФПЛ, который стартует уже через два дня. Главное московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА рассудит дмитровский арбитр Виталий Мешков. В матче между «Зенитом» и «Краснодаром» решения будет принимать Владимир Москалев из Воронежа.

    14 августа

    «Амкар» – «Анжи»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Спартак» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    15 августа

    «Зенит» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Кубань» – «Рубин»: судья – Сергей Костевич (Курск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    16 августа

    «Локомотив» – «Терек»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Андрей Будогосский (Москва).

    «Динамо» – «Урал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    17 августа

    «Мордовия» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    Источник: РФС

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    12.08.2015 12:47
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    Комментарии (6)
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    borsch123
    1439386804
    Какая ирония)
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    zdar
    1439391713
    где карась?
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    Kollljan
    1439392823
    Два раза за сезон, признаюсь, болею за Спартак. Когда они играют с ЦСКА.
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    OlegaT
    1439395952
    Так и знал, что либо Мешков либо Безбородов... "Пропитерское" кю поросят "тянуть" будет >:(
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    ologreds
    1694997417
    numo438717
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