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    Педро: «Я не хочу уходить из «Барселоны»

    Нападающий «Барселоны» Педро, забивший во вчерашнем матче за Суперкубок УЕФА победный гол в ворота «Севильи», опроверг слова секретаря «Барселоны» Роберта Фернандеса о том, что он желает покинуть клуб, но при этом не исключил такую возможность.

    «Роберт сделал очень неудачное заявление. Я буквально парой слов перекинулся с ним. Он не знает, что я пережил в «Барселоне», чтобы так говорить обо мне.

    Я говорил с президентом и с другими людьми. Я знаю, что я всегда был и буду в «Барселоне», так что другим людям не стоит говорить о подобном.

    Я не хочу уйти, но ситуация осложняется многими вещами. И дело не в деньгах, как говорилось. Кстати, это еще один факт проявления неуважения. Это вопрос стабильной игры в составе. Я амбициозный игрок. Уйду я или останусь, «Барселона» всегда будет моей командой», – сказал Педро.

    Напомним, что основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», которые готовы заплатить за Педро 30 миллионов евро, прописанных у него в контракте в качестве суммы отступных.

    Источник: Sports.ru

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    12.08.2015 12:13
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    Комментарии (2)
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    ArtNow
    1439388154
    Много важных голов забил. В ворота ПСЖ в Лч, в ворота МЮ в финале, Шахтёру в суперкубке, и вот вчера севилье. Не стоит его отдавать.
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    ologreds
    1694997418
    numo438711
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