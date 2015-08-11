«Барселона» подтвердила, что Педро попросил о трансфере

Технический секретарь «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о ситуации с трансфером нападающего Педро.

«Педро попросил нас о трансфере. Но мы не будем рассматривать предложения меньше 30-ти миллионов евро. Это не обсуждается», – сказал Фернандес.

Именно такая сумма выкупа прописана в контракте футболиста. Ранее сообщалось, что интерес к Педро проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне нападающий сыграл 35 матчей в чемпионате Испании, забил шесть мячей и отдал столько же результативных передач.