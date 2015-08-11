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    • Врачу «Челси» запрещено присутствовать на тренировках и матчах команды

    Врачу «Челси» запрещено присутствовать на тренировках и матчах команды

    Врач первой команды «Челси» Ева Карнейро не будет посещать тренировки команды и сидеть на скамейке запасных во время матчей. Более того, ей запрещено располагаться в одном отеле с футболистами.

    Такое решение в клубе приняли после критики, которой подверг Жозе Моуринью работу врачей в матче против «Суонси» (2:2). Тренера возмутило, что на последних минутах встречи врачи увели Эдена Азара с поля для оказания помощи. По мнению португальца, из-за действий медицинского персонала «Челси» какое-то время играл ввосьмером.

    «Я не удовлетворен своим медицинским штабом. Будь это секретарь или врач, но находясь на скамейке вместе с командой, он должен понимать игру», — выразил неудовольствие Моуринью.

    Ева Карнейро будет исполнять обязанности доктора первой команды и дальше, но делать это она сможет только на базе клуба.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    11.08.2015 20:30
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    Комментарии (13)
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    Garrincha58
    1439315474
    придурок он и есть таков возомнил себя богом
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    Asbjorn
    1439315536
    Дебил
    Ответить
    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439315761
    МАУР СОШЕЛ С УМА!!! прикольно, ЕВУ жаль, но терь ИГРОКИ ЧЕЛСИ НЕ БУДУТ СИМУЛИРОВАТЬ И ПАДАТЬ- ПОМОЧЬ ВСЕ РАВНО НЕКОМУ
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    ucleCharlie
    1439318586
    чтобы наверное только он ее тр*хал
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    El_Chori
    1439322180
    Снова раскол. Нельзя так болезненно реагировать
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    Zetten
    1439328611
    Ну это уже конкретный перебор.Не врача винить нужно,а себя и игроков.
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    Akramjon
    1439361059
    Абрамович куда смотрит!
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    dzvinka
    1439365448
    на самом деле, он просто хочет ее удалить, ато парни слишком поддрачивают на нее уже )) кто видел тренировки или просто моменты как игроки с ней взаимодействуют - тот поймет. Я думаю даже что она там специально оказалась как мотиватор вначале, чтобы перед ней выпендривались и старались показать себя круче чем остальные, но пошел перегиб как и бывает в таких случаях... она выбрала любимчика/ов и теперь вреда больше чем пользы. Моур хитёр, но понятно же было что этим и закончится. "ей запрещено располагаться в одном отеле с футболистами" - возможно даже роман с кемто закрутила (Азар?) и теперь остальные суходрочеры в команде начали жутко страдать что не с ними.
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    dzvinka
    1439365495
    а может он петушится что не с ним ? )))) было бы в его стиле
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    ologreds
    1694997421
    numo438647
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