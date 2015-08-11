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Уткин: «Усманова попросили финансировать расходы «Динамо»

11 августа 2015, 16:35
7

Комментатор и спортивный тележурналист Василий Уткин рассказал о возможном векторе развития московского «Динамо»:

«Я абсолютно точно знаю, что у «Динамо» огромный долг. Вернее, не долг, а убыток. В частности, как оказалось, Борис Ротенберг, который в какой-то момент возглавил «Динамо», не вкладывал в команду свои деньги.

Деньги платил ВТБ. А те деньги, которые выделял Ротенберг, оформлялись в качестве кредита.Так вот, ВТБ вроде как взвыл, сказав: «Ребята, мы больше не можем. У нас масса других дел».

Сейчас некоторые значимые люди (они все в погонах в основном) пытаются убедить или заставить, или прогнуть, или упросить, или умолить на коленях, я не знаю точно, Алишера Бурхановича Усманова оплачивать расходы «Динамо».

Такой процесс идет. Насколько я знаю, пока для просителей этот процесс безуспешный. Моя информация неофициальная, но моя информация точная».

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (7)
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n272nm
1439301168
Ну, наконец-то! А я то все думаю, что это Днище саморазрушением уже целый год занимается. В начале прошлого года за золото собиралось бороться, а потом начало эпично сливаться. Вот оказывается в чем дело. Кстати, хочу заметить, что Денисов это как проклятье, вирус разрушения запущенный Зенитом. Куда не приходит - там скандал и разрушение команды.
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Evgen54906
1439301176
Да... Зачем приходил Ротенберг? Вообще, бредятина, разваливают клуб(((
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Wilhelmson
1439301286
Уткин Уткин, не в саое ты озеро полез...
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10al7
1439304107
я правильно понял, что Усманов как-то помог исправить глупость рфс, оплатив тренера и теперь все пытаются у него еще денег высосать?
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kanzas!!!
1439304947
#уткинживи
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Eddyson
1439315850
Пора бы уж за сечинова приниматься.
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valeh172
1439319016
Уткин опять пускает утки
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