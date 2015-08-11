Уткин: «Усманова попросили финансировать расходы «Динамо»

Комментатор и спортивный тележурналист Василий Уткин рассказал о возможном векторе развития московского «Динамо»:

«Я абсолютно точно знаю, что у «Динамо» огромный долг. Вернее, не долг, а убыток. В частности, как оказалось, Борис Ротенберг, который в какой-то момент возглавил «Динамо», не вкладывал в команду свои деньги.

Деньги платил ВТБ. А те деньги, которые выделял Ротенберг, оформлялись в качестве кредита.Так вот, ВТБ вроде как взвыл, сказав: «Ребята, мы больше не можем. У нас масса других дел».

Сейчас некоторые значимые люди (они все в погонах в основном) пытаются убедить или заставить, или прогнуть, или упросить, или умолить на коленях, я не знаю точно, Алишера Бурхановича Усманова оплачивать расходы «Динамо».

Такой процесс идет. Насколько я знаю, пока для просителей этот процесс безуспешный. Моя информация неофициальная, но моя информация точная».