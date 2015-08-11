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    Мутко: «Уделю особое внимание женскому футболу»

    Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о том, на чем намерен заострить внимания, став новым президентом РФС.

    «Так получилось, что я являюсь единственным претендентом на пост президента Российского футбольного союза. Как бы я от этого не отбрыкивался, но мне придется, видимо, тянуть эту лямку. И когда я займу этот пост, то постараюсь уделять особое внимание и развитию женского футбола, который начал активно прогрессировать в годы, когда я уже работал в РФС. Сегодняшним состоянием отечественного женского футбола я не удовлетворен. Сделаю все возможное, чтобы ни один из элитных женских клубов не канул в небытие».

    Напомним, выборы президента РФС состоятся 2 сентября.

    Источник: ТАСС

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    11.08.2015 14:01
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    Комментарии (5)
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    ФК Зенит всея Руси
    1439291360
    Ну правильно. С мужским-то уже всё в шоколаде.
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    Верг
    1439291910
    женский перспективней и мужественней в разы
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    Protosser
    1439294982
    "Уделю особое внимание женскому ПЛЯЖНОМУ футболу"
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    kupryaev
    1439296964
    элитные женские клубы...звучит как то не по спортивному))
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    ologreds
    1694997426
    numo438585
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