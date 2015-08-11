Мутко: «Уделю особое внимание женскому футболу»

Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о том, на чем намерен заострить внимания, став новым президентом РФС.

«Так получилось, что я являюсь единственным претендентом на пост президента Российского футбольного союза. Как бы я от этого не отбрыкивался, но мне придется, видимо, тянуть эту лямку. И когда я займу этот пост, то постараюсь уделять особое внимание и развитию женского футбола, который начал активно прогрессировать в годы, когда я уже работал в РФС. Сегодняшним состоянием отечественного женского футбола я не удовлетворен. Сделаю все возможное, чтобы ни один из элитных женских клубов не канул в небытие».

Напомним, выборы президента РФС состоятся 2 сентября.