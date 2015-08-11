Чебан: «Мы не имели права переносить игру «Спартак» – ЦСКА»

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан прокомментировал перенос матча пятого тура РФПЛ «Спартак» – ЦСКА с 15-го августа на 14-е.

«В принципе, все довольны переносом. В первую очередь календарь строится из интереса сборной. Во вторую – из интереса наших клубов в еврокубках, и только потом мы заботимся о внутреннем чемпионате. И какой бы клуб ни был на месте ЦСКА, мы бы в любом случае пошли навстречу. Мы согласны с тем, что по регламенту мы не имели права менять дату матча, но мы решили пойти навстречу клубу. Вы понимаете, сколько нужно «армейцам» лететь в Португалию? Кроме того, большинство участников матчей плей-офф Лиги чемпионов играют в пятницу. Да и вспомните, когда наши клубы выигрывали Кубок УЕФА. Ведь тогда матчи тоже приходилось переносить», – заявил функционер.