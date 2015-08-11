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    • Чебан: «Мы не имели права переносить игру «Спартак» – ЦСКА»

    Чебан: «Мы не имели права переносить игру «Спартак» – ЦСКА»

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан прокомментировал перенос матча пятого тура РФПЛ «Спартак» – ЦСКА с 15-го августа на 14-е.

    «В принципе, все довольны переносом. В первую очередь календарь строится из интереса сборной. Во вторую – из интереса наших клубов в еврокубках, и только потом мы заботимся о внутреннем чемпионате. И какой бы клуб ни был на месте ЦСКА, мы бы в любом случае пошли навстречу. Мы согласны с тем, что по регламенту мы не имели права менять дату матча, но мы решили пойти навстречу клубу. Вы понимаете, сколько нужно «армейцам» лететь в Португалию? Кроме того, большинство участников матчей плей-офф Лиги чемпионов играют в пятницу. Да и вспомните, когда наши клубы выигрывали Кубок УЕФА. Ведь тогда матчи тоже приходилось переносить», – заявил функционер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2015 11:54
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    порт
    1439284132
    А интересы болельщиков я понял не учитываются вообще?
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    Eddyson
    1439288094
    "...В принципе, все довольны переносом..." ----------------
    - Всеобщее одобрям-с. Ну-ну.
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    OLESOCC
    1439289473
    А поносом никто не доволен.
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    FRZZ
    1439293339
    Должна быть профессиональная солидарность между клубами.
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    Age
    1439295263
    А мне кажется, что в первую очередь интерес игры в чемпионате. Люди ходят смотреть свои команды, а не какие-то интересы. Посмотрите: самый интересный чемпионат - Английский, где всем плевать на Европу и т.п. Мне это напоминает Евровидение. Кроме наших дураков никому серьёзно не интересен этот паноктикум...
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    Age
    1439295955
    В принципе, все довольны переносом. Только не руководство Спартака и его болельщики. Но только "кто их там считает"...
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    ologreds
    1694997427
    numo438568
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