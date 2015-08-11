Дзюба: «Кокорин нас усилит»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями по поводу потенциального прихода в команду форварда московского «Динамо» Александра Кокорина.

«Я не против, чтобы он пришел к нам. Что тут лукавить, он хороший игрок, способный усилить «Зенит». Ужесточит конкуренцию в линии атаки. При разных схемах мы можем быть вместе на поле. Мы немного разноплановые футболисты, несколько раз в тандеме играли за сборную России. Александр быстро бежит, ищет свободные зоны, а я сфокусирован на борьбе и отыгрыше», – поделился Дзюба.