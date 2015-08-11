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    Дзюба: «Кокорин нас усилит»

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями по поводу потенциального прихода в команду форварда московского «Динамо» Александра Кокорина.

    «Я не против, чтобы он пришел к нам. Что тут лукавить, он хороший игрок, способный усилить «Зенит». Ужесточит конкуренцию в линии атаки. При разных схемах мы можем быть вместе на поле. Мы немного разноплановые футболисты, несколько раз в тандеме играли за сборную России. Александр быстро бежит, ищет свободные зоны, а я сфокусирован на борьбе и отыгрыше», – поделился Дзюба.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    11.08.2015 06:56
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    Комментарии (10)
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    Болельщик_123
    1439271860
    Буратино и Кокошка... куда катится Зенит?!
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    DaMarcus
    1439273700
    Вопрос даже не в усилении зенита, а в ослаблении Динамо, осталось у ЦСКА условного Ерёменко купить и чемпионат можно заканчивать!
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    Chaki54
    1439310884
    Зениту мало Данни,которого у Динамо купили!Своих надо ростить а не шакалить по другим клубам!!!
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    sasah1987sa
    1439318513
    купили кержакова, потом данни а сеичас и какорина шаравеки, самим нада вырашивать
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    Hazar1950
    1439319595
    Настоящее словоблудие...
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    ologreds
    1694997429
    numo438540
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