Симонян: «Два миллиона рублей? В наши времена футболисты получали копейки»

Исполняющий обязанности главы РФС Никита Симонян не считает, что возможный потолок зарплат может навредить российскому футболу.

«Пока мне в руки финансовый регламент не попадался. Сергей Степашин сказал, что он готов. Возможно, завтра смогу с ним ознакомиться.

Два миллиона рублей вполне нормальная сумма. Если сравнивать с нашими временами, мы вообще получали копейки. А здесь довольно солидные деньги.

Реакция клубов? Посмотрим. Пока мы говорим только о проекте, а не законе. Но я не думаю, что клубы встанут на дыбы», — заявил Симонян.