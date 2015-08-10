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  • Симонян: «Два миллиона рублей? В наши времена футболисты получали копейки»

Симонян: «Два миллиона рублей? В наши времена футболисты получали копейки»

10 августа 2015, 18:19
18

Исполняющий обязанности главы РФС Никита Симонян не считает, что возможный потолок зарплат может навредить российскому футболу.
«Пока мне в руки финансовый регламент не попадался. Сергей Степашин сказал, что он готов. Возможно, завтра смогу с ним ознакомиться.
Два миллиона рублей вполне нормальная сумма. Если сравнивать с нашими временами, мы вообще получали копейки. А здесь довольно солидные деньги.
Реакция клубов? Посмотрим. Пока мы говорим только о проекте, а не законе. Но я не думаю, что клубы встанут на дыбы», — заявил Симонян.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (18)
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дровасек
1439225230
Здравствуйте! Если клуб убыточный - зарплаты не должно вообще быть. Прибыльный клуб должен решать кому сколько платить сам без ограничений, исходя из бюджета клуба. Болельщики (Фанаты) не бухгалтера им подавай красивую игру, а не сплетни денежные. К стати сыграли команды вничью результативно, должны получать два очка. За нулевую ничью очко. Думаю, самый справедливый подчет
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valeh172
1439225798
Может тогда в футбол будут играть только те кто любит эту игру а не деньги.
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rico2015
1439229643
нашим вообще не стоит такие деньги платить )) разницы нету что миллион что два что три )) лутче наши от этого не будут играть )) на прожиточный минимум всех надо)) потом по обстаятелству забил получи премию 10%)) за месяц сто процентный результат показал вот вам 100% премии ))) нехер баловать наших и не наших
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SpM_
1439230017
это называется назад в СССР. Зачем нужен лимит легианеров, а теперь лимит зарплат??? Сегодня лимит зарплат в футболе завтра в повседневной жизни.
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Старый Пью
1439231669
Что-то бред в стране пошел по нарастающей.
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chelist
1439236870
правильно! давно пора урезать зарплаты.
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swed_5
1439240928
Бред .полнейший никто играть не будет за эти гроши.будет у нас чемпионат по силе как белорусская лига
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swed_5
1439241062
Это же по полмилиллиона зелёных в год .а в наших ведущих клубах зп от ляма до 4 а где то и больше .если лимит то хотя бы 2.5 миллиона зелёных в год это будет адекватно...и то как временная мера
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swed_5
1439241309
Хотя я думаю будут платить столько же ,только чёрными .Тогда нормально и ФИФА не придерется
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grand_kamenev
1439268780
зарплата в два миллиона рублей это отличная зарплата, это их работа, и не забывает у них ещё деньги от рекламы Adidas,Nike,Reebok...
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