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    • КДК рассмотрит баннер болельщиков ЦСКА «КДК – кучка дебилов»

    КДК рассмотрит баннер болельщиков ЦСКА «КДК – кучка дебилов»

    Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что в четверг на заседании комитета вновь будет рассматриваться поведение болельщиков ЦСКА, на этот раз из-за оскорбительных баннеров в матче 4-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» победили «Амкар» (2:0).
    «По матчу ЦСКА – «Амкар» в повестку дня заседания КДК включено рассмотрение двух оскорбительных баннеров фанатов армейцев и скандирование ими нецензурных выражений. В рапорте записано о двух баннерах оскорбительного характера. «УЕФА – мафия» и «КДК – кучка дебилов», – заявил Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2015 17:10
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    Комментарии (17)
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    Водитель КамАЗа
    1439219728
    Кучка дебилов рассмотрит баннер болельщиков про кучку дебилов
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    Payet
    1439222579
    ХаХа)) кучку дебилов, за живое задели!)
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    nice
    1439223844
    Давненько я так не веселился.
    Ответить
    Добрый Бобер
    1439224519
    Это "пять"!!!
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    cska-62
    1439225303
    Всё это напоминает анекдот советской эпохи про выступление Брежнева: "Некоторые говорят, что я впал в детство... Это неправда! В детство впал Черненко! Он отобрал мои солдатики... (переходя на рыдание) ... и не отдаёт!"
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    azar80
    1439231055
    Ну да рассмотрят скажут краски красивые и на этом все
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    Maslennikov
    1439231465
    Очень хорошо, что рассмотрят! Именно им и адресован был!! Надеюсь, задумаются)) Хотя....
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    prophetic
    1439234329
    а что его рассматривать? надо суть написанного уловить))))
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    Protosser
    1439271943
    :)))) Мощно) ".. Хм.. Что же они хотели этим сказать?.."
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    ologreds
    1694997431
    numo438489
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