КДК рассмотрит баннер болельщиков ЦСКА «КДК – кучка дебилов»

Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что в четверг на заседании комитета вновь будет рассматриваться поведение болельщиков ЦСКА, на этот раз из-за оскорбительных баннеров в матче 4-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» победили «Амкар» (2:0).

«По матчу ЦСКА – «Амкар» в повестку дня заседания КДК включено рассмотрение двух оскорбительных баннеров фанатов армейцев и скандирование ими нецензурных выражений. В рапорте записано о двух баннерах оскорбительного характера. «УЕФА – мафия» и «КДК – кучка дебилов», – заявил Григорьянц.