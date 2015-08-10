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    Жоаозиньо: «Через месяц планирую вернуться в строй»

    Полузащитник «Краснодара» Жоазиньо рассказал о своем восстановлении после полученной травмы. Напомним, 26-летний бразилец сломал ногу в марте этого года в матче премьер-лиги-2014/15 против «Урала».


    «Я себя чувствую хорошо, состояние с каждым днем все лучше. Жду, когда врач разрешит мне заниматься в общей группе, получать полноценные нагрузки. Возможно, через месяц смогу вернуться в строй.

    Очень помогает поддержка руководства– прежде всего психологически. Мне приятно, когда люди приезжают на базу и желают скорейшего выздоровления. Я этому очень рад. С каждым разом чувствую себя комфортнее и ощущаю, что мне будет легче вернуться на поле.

    Очень важно, когда президент клуба ведет себя так по отношению к игроку, это придает сил. Он создал для меня самые лучшие условия, чтобы я как можно быстрее восстановился. Поэтому я хочу очень сильно поблагодарить Сергея Галицкого за заботу и помощь», – рассказал Жоаозиньо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2015 09:27
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    Комментарии (3)
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    VIPded
    1439190032
    Давай, парень! В группе ЛЕ (дай Бог быкам туда выйти, все шансы есть) ты нужен!
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    Сокол15
    1439191000
    Желаю вернуться на прежний уровень игры!
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    ologreds
    1694997435
    numo438448
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