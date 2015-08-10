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    Чухлов: «Лучше бы «Зенит» Смолова купил»

    Экс– форвард «Зенита» чемпион СССР-1984 Борис Чухлов считает, нападающий Александр Кокорин остановился в развитии и не усилит состав чемпиона страны.

    «В последнее время Кокорин не прибавляет, как-то он остановился в своем развитии. Не знаю, с чем это связано – может, с повышенным вниманием вокруг его персоны. Эти переходы из «Динамо» в «Анжи» и обратно, крупные контракты, зарплаты, все остальное – он постоянно в составе, надежды с Кокориным большие связывают, а отдача пока маленькая. Смолов все-таки покреативней будет, а Кокорин, думаю, вряд ли усилит «Зенит», – сказал Чухлов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.08.2015 08:46
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    Комментарии (9)
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    Gringo
    1439187085
    Лучше бы Зенит перестал скупать всех подающих надежды и уже чего-то стоящих футболистов, А то муха-Бляха какой-то монополист типа хоккейного ЦСКА советских времен объявляется. Как кто-то где-то заиграл - тут как тут Зенит, и самое обидное для меня астраханца, что покупают этих Халков, Витцелей, Гараев, Дзюб на РЕАЛЬНО НАРОДНЫЕ деньги, которые по своему усмотрению тратит гАзпрЁм. А ведь Санкт-Петербург к газу имеет такое же отношение, как алеуты к экватору или водка к здоровому образу жизни. У нас например есть ФК Волгарь, так вот он, так же как и оренбургский Газовик, тюменские команды имеет отношение к Газпрому, только что-то не видать у нас ни Халков, ни Бусуфов, ни даже Поповых с Пеевыми... А насчет Кокорина и Смолова скорее соглашусь с Чухловым...
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    bacardi023
    1439187187
    идиот статистику посмотри Кокоры и Смолова! у кокоры раз в 15 БОЛЬШЕ ГОЛОВ!
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    slavа0508
    1439189292
    Не чего страшного вроде нет ну если посмотреть с позиции конкретного человека то поступили по свински на пятнецу взятыбилеты в театр 4 штуки .для меня лично это хорошие деньги примерно неделя работы и виходит и мне их не кто не вернёт,
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    Garrincha58
    1439203628
    у Зенита нет топового напа и никогда не было сплошь одно дерево начиная с Погребняка и кончая Дзюбой до этого Бухаров Текке Корниленко Кежман Лазович наверное все за последние 10 лет и только Керж принес пользы больше чем все выше упомянутые но и он не является топовым
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    ologreds
    1694997435
    numo438444
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