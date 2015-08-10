Чухлов: «Лучше бы «Зенит» Смолова купил»

Экс– форвард «Зенита» чемпион СССР-1984 Борис Чухлов считает, нападающий Александр Кокорин остановился в развитии и не усилит состав чемпиона страны.

«В последнее время Кокорин не прибавляет, как-то он остановился в своем развитии. Не знаю, с чем это связано – может, с повышенным вниманием вокруг его персоны. Эти переходы из «Динамо» в «Анжи» и обратно, крупные контракты, зарплаты, все остальное – он постоянно в составе, надежды с Кокориным большие связывают, а отдача пока маленькая. Смолов все-таки покреативней будет, а Кокорин, думаю, вряд ли усилит «Зенит», – сказал Чухлов.