Татарчук: «ЦСКА не помогает. Я же не играл за этот клуб»

Бывший полузащитник ЦСКА, чемпион СССР 1991 года, олимпийский чемпион Сеула Владимир Татарчук рассказал, как болельщики помогли ему собрать деньги на лечение от онкологического заболевания.



«Здоровье? Терпимо. После операций и курсов химиотерапии наступила ремиссия. В основном лежу дома. На улицу выхожу, гуляю минут 15-20. Больше всего хочется поиграть в футбол, но уже два с половиной года противопоказана любая нагрузка.В какой-то момент вообще весил 54 килограмма. Теперь – 60. В 18 лет это был мой игровой вес.



Помогает ли ЦСКА? Нет. Зачем мне помогать? Я же не играл за этот клуб, не выводил его из первой лиги в высшую, не становился чемпионом, не выигрывал Кубок… Зато болельщики помнят, собрали деньги на три операции. Огромное спасибо всем за поддержку», – рассказал Татарчук.