Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Татарчук: «ЦСКА не помогает. Я же не играл за этот клуб»

    Бывший полузащитник ЦСКА, чемпион СССР 1991 года, олимпийский чемпион Сеула Владимир Татарчук рассказал, как болельщики помогли ему собрать деньги на лечение от онкологического заболевания.


    «Здоровье? Терпимо. После операций и курсов химиотерапии наступила ремиссия. В основном лежу дома. На улицу выхожу, гуляю минут 15-20. Больше всего хочется поиграть в футбол, но уже два с половиной года противопоказана любая нагрузка.В какой-то момент вообще весил 54 килограмма. Теперь – 60. В 18 лет это был мой игровой вес.

    Помогает ли ЦСКА? Нет. Зачем мне помогать? Я же не играл за этот клуб, не выводил его из первой лиги в высшую, не становился чемпионом, не выигрывал Кубок… Зато болельщики помнят, собрали деньги на три операции. Огромное спасибо всем за поддержку», – рассказал Татарчук.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2015 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Харченко
    1439185304
    ЦСКА, проснись!
    Ответить
    cska-62
    1439186720
    Здоровья, Володя! А вот бездействие и равнодушие Гинера удивляет?! Может он ничего не знал? Ну теперь Бабаев ему доложит.
    Ответить
    Gringo
    1439188254
    Хороший был игрок, один из основополагающих в ЦСКА 80-х, 90-х гг. Неприятно, конечно видеть такое отношение со стороны клуба ЦСКА. Эээхх ппаршивые Кокорины, ваши бы зарплаты, хотя бы малую часть их да в нужное русло, типа ветеранам футбола, которым требуется помощь... Но они же возможно недочеловеки...
    Ответить
    moment of Glory
    1439192762
    Стоимость лечения, любой игрок цска за неделю на унитаз спускает, а помочь жопа залипла...
    Ответить
    Chuyskiy Spartanec
    1439199056
    позорище!!!
    Ответить
    Raulya
    1439200548
    Цска большой минус за это.... Нужно помнить и помогать своим игрокам...
    Ответить
    SHMEL
    1439203733
    Вот это плохо.Думаю руководство ЦСКА исправит эту досадную ошошибку.Володе здоровья.
    Ответить
    Domosed
    1439204933
    Нельзя забывать. Владимир замечательный футболист и патриот клуба. Уверен, это досадная оплошность. Исправлять нужно срочно. Уверен, Евгений Ленорович ситуацию исправит.
    Ответить
    Spark333
    1439212448
    ЦСКА-Великий клуб!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997435
    numo438443
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+