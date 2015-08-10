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    «Реал» впервые с 2011 года не забивает в двух играх подряд

    Мадридский «Реал» второй матч подряд не сумел забить гол в ворота соперника. Накануне «сливочные» в Норвегии сыграли нулевую ничью в товарищеском матче с местной «Волеренгой». В предыдущей контрольной игре мадридский клуб уступил в среду «Баварии» (0:1) в финале Audi Cup.


    Таким образом, «Реал» не забил в двух матчах подряд впервые с 2011 года, когда при Жозе Моуринью в чемпионате Испании сначала проиграл «Леванте» (0:1), после чего сыграл вничью с «Расингом» (0:0).

    Напомним, что на прошедшем Международном кубке чемпионов два матча с участием «Реала» также завершились без забитых мячей. Со счетом 0:0 «сливочные» сыграли против итальянских «Ромы» и «Милана».

    Источник: AS

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    10.08.2015 07:56
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    Комментарии (5)
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    Caesar555
    1439184109
    Начало конца.
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    Footlife
    1439184898
    Это Бенитес, Детка!
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    ilgar_zxc
    1439185020
    Ну это же Бенитес.
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    itrem95
    1439186644
    Реал не забил в 2 ТОВАРИЩЕСКИХ играх И это прям такое достижение, раз сделали новость?
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    ologreds
    1694997435
    numo438440
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