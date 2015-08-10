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    «Динамо» не по карману контракт Кокорина

    Нападающий «Динамо» Александр Кокорин близок к переходу в «Зенит». Сообщается, что условия сделки уже обсуждаются, однако о размерах компенсации за 24-летнего форварда информации нет.

    Стала известна причина, по которой москвичи согласилось отпустить своего ведущего игрока. После ухода из клуба Бориса Ротенберга большой контракт Александра «Динамо» потянуть не сможет. Летом 2016 года исчтекает срок соглашения Кокорина с московским клубом, поэтому руководство «Динамо» заинтересовано выручить за своего форварда какие-то деньги, а не отпустить Александра в «Зенит» бесплатно, как ранее получилось в ситуации с Артуром Юсуповым.

    .

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.08.2015 06:46
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    Комментарии (7)
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    Харченко
    1439185415
    Зенит-2.
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    skainet
    1439188749
    Кокорин честно говоря не впечатляет ...в Зените думается точно основным не станет
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    Misha78
    1439191905
    Зажравшийся миллионер... вот он уж точно не нужен нам.
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    Evgeny88
    1439192873
    в общем про динамо можно забыть а жаль
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    alex-tut
    1439196193
    По контракту он получает 6 млн евро в год. Если подсчитать, по нынешнему курсу, то он получает более 1 млн рублей в день.
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    Genario
    1439199758
    За что платят такие деньги нападающим которые забивают чуть больше 10 мячей за сезон во всех турнирах )) Ну это же смешно!
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    ologreds
    1694997435
    numo438434
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