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    Моуринью: «Уход Чеха усилил нашего конкурента»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после матча 1-го тура АПЛ против «Суонси» сказал, что не видит проблемы в переходе голкипера Петра Чеха в «Арсенал». Напомним, что основной голкипер «аристократов» Тибо Куртуа был удалeн с поля, и в ближайшей игре с «Манчестер Сити» место в воротах синих должен занять новичок Асмир Бегович.


    «Сам по себе уход Чеха – не проблема для «Челси», поскольку у нас в команде два превосходных голкипера. Проблема – то, что один из наших соперников с его приходом стал сильнее. Тибо и Асмир – два фантастических вратаря. Клуб хорошо поработал и подписал нового голкипера вовремя, не став откладывать трансфер до 31 августа. Иначе у нас возникла бы проблема в следующем матче, если, конечно, красную карточку Куртуа не отменят», – сказал Моуринью

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2015 06:22
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    Комментарии (4)
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    VIPded
    1439179779
    Он знал!!! Он знал, что будет в игре с Вест Хемом! Троллинг 80го левела! )))
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    neomessi
    1439183821
    Жозе Моуринью: "Уход Чеха усилил нашего конкурента" Арсенал-ВС 0:2)))
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    ologreds
    1694997435
    numo438432
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