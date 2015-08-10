Моуринью: «Уход Чеха усилил нашего конкурента»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после матча 1-го тура АПЛ против «Суонси» сказал, что не видит проблемы в переходе голкипера Петра Чеха в «Арсенал». Напомним, что основной голкипер «аристократов» Тибо Куртуа был удалeн с поля, и в ближайшей игре с «Манчестер Сити» место в воротах синих должен занять новичок Асмир Бегович.



«Сам по себе уход Чеха – не проблема для «Челси», поскольку у нас в команде два превосходных голкипера. Проблема – то, что один из наших соперников с его приходом стал сильнее. Тибо и Асмир – два фантастических вратаря. Клуб хорошо поработал и подписал нового голкипера вовремя, не став откладывать трансфер до 31 августа. Иначе у нас возникла бы проблема в следующем матче, если, конечно, красную карточку Куртуа не отменят», – сказал Моуринью