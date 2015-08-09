Аленичев: «Осторожничать в Самаре не будем»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, с каком настроением его команда подошла к матчу 4-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».



«Осторожничать не будем, но нужно строго играть в обороне. Мы приехали сюда за победой. Я рад быть в Самаре, давно здесь не был. Знаю, каким раздражителем „Спартак“ является для местной команды. Надеюсь, моя команда покажет интересный, комбинационный, атакующий футбол. И хотелось бы, чтобы победил „Спартак“. Соперника мы изучили досконально».