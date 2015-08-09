«Крылья Советов» – «Спартак»: составы команд

Стали известны заявки команд на матч четвертого тура РФПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Концедалов, Бурлак, Цаллагов, Надсон, Габулов, Померко, Чочиев, Корниленко, Садик.
Запасные: Лобанцев, Шильников, Ятченко, Горбатенко, Махмудов, Роганов, Драгун, Симайс.
«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Гранат, Боккетти, Таски, Широков, К. Комбаров, Глушаков, Попов, Промес, Мовсисян.
Запасные: Митрюшкин, Паршивлюк, Макеев, Зотов, Джано, Озбилиз, Яковлев, Давыдов, Зе Луиш.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию поединка.