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    «Крылья Советов» – «Спартак»: составы команд

    Стали известны заявки команд на матч четвертого тура РФПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

    «Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Концедалов, Бурлак, Цаллагов, Надсон, Габулов, Померко, Чочиев, Корниленко, Садик.
    Запасные: Лобанцев, Шильников, Ятченко, Горбатенко, Махмудов, Роганов, Драгун, Симайс.
    «Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Гранат, Боккетти, Таски, Широков, К. Комбаров, Глушаков, Попов, Промес, Мовсисян.
    Запасные: Митрюшкин, Паршивлюк, Макеев, Зотов, Джано, Озбилиз, Яковлев, Давыдов, Зе Луиш.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию поединка.

    Источник: РПЛ

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    09.08.2015 18:18
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    Комментарии (6)
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    PNZ1985
    1439134152
    5 в защите ил комбар свингер)?
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    Поц
    1439134667
    Поставил тыщенку на победу Крыльев. Должны порадовать. Спартак заранее поздравляю с первым поражением. Когда то надо начинать.
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    Aleks KS
    1439135213
    впервые КС в два напа будут играть,интересненько...
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    blackhorse
    1439138235
    В наглую засуживают крылья и все.
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    ologreds
    1694997437
    numo438392
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