Бабаев извинился перед болельщиками «Спартака» и ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий по поводу нашумевшего переноса матча пятого тура РФПЛ против «Спартака».

«Слишком много комментариев на эту тему было сделано в последнее время, хотя хотелось бы сосредоточиться на игре. Регламент позволяет участникам еврокубков переносить матчи чемпионата, и примеров было уже немало. Но была допущена техническая ошибка — не исправлен срок, когда можно оставлять заявку на перенос. Раньше он составлял десять дней. Считаю, эта неточность не должна становится препятствием для реализации этого права. Более того, когда обсуждался календарь, у нас была возможность сразу перенести игру, но тогда мы еще не знали, сумеет ли команда пробиться в Лигу чемпионов. Конечно, мы тоже переживаем, что доставим неудобства болельщикам «Спартака» и ЦСКА, и хотели бы перед ними извиниться. Тем не менее думаю, один день принципиальной разницы не имеет. Постарались выбрать максимально комфортное для болельщиков время проведения матча. Обратились к руководству «Спартака» с предложением взять на себя часть финансовых рисков в связи с возвратом некоторых билетов. Хотел призвать всех не раздувать из этой ситуации скандал», – резюмировал Бабаев.