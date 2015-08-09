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    Бабаев извинился перед болельщиками «Спартака» и ЦСКА

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий по поводу нашумевшего переноса матча пятого тура РФПЛ против «Спартака».

    «Слишком много комментариев на эту тему было сделано в последнее время, хотя хотелось бы сосредоточиться на игре. Регламент позволяет участникам еврокубков переносить матчи чемпионата, и примеров было уже немало. Но была допущена техническая ошибка — не исправлен срок, когда можно оставлять заявку на перенос. Раньше он составлял десять дней. Считаю, эта неточность не должна становится препятствием для реализации этого права. Более того, когда обсуждался календарь, у нас была возможность сразу перенести игру, но тогда мы еще не знали, сумеет ли команда пробиться в Лигу чемпионов. Конечно, мы тоже переживаем, что доставим неудобства болельщикам «Спартака» и ЦСКА, и хотели бы перед ними извиниться. Тем не менее думаю, один день принципиальной разницы не имеет. Постарались выбрать максимально комфортное для болельщиков время проведения матча. Обратились к руководству «Спартака» с предложением взять на себя часть финансовых рисков в связи с возвратом некоторых билетов. Хотел призвать всех не раздувать из этой ситуации скандал», – резюмировал Бабаев.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.08.2015 16:51
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    Комментарии (17)
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    старина
    1439131193
    Ты это своим поклонникам поясни ,которые на бомбардире и на соккере фигню пишут.)Некоторые твердолобые вообще умудрились в чем то обвинить Спартак......Хотя непонятно в чем...Вообщем играйте в футбол и да ЗДРАВСТВУЕТ ДЕРБИ !!!
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    Artemrud
    1439134217
    я конечно понимаю, что это фантастика.. но если бы спартак играл в лч.. ем бы тоже перенесли.. не понимаю нытья.. я например тоже билет купил.. и что? какая разница , когда игра?
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    talgatnurzhanov2006
    1439134629
    типа отмазался, в прошлом году динамо отказали а вам бл.. вдруг повезло, с чего бы это?
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    POLTARAWKA
    1439134842
    Конечно удобное время, у нас все для болельщиков, только о них и думают.
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    Бан
    1439142796
    Напрасно Бабаев распинается. Идиоты все равно не поймут, а нормальные и без объяснений все понимают.
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    Томик
    1439144159
    Тут главное не то, что извинился, а "Обратились к руководству "Спартака" с предложением взять на себя часть финансовых рисков в связи с возвратом некоторых билетов." Вот ведь и рыбку съесть и оплатить вскладчину. Даже не знаю какая у него национальность).
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    SHMEL
    1439144397
    Не нужно перед свuньямu бисер метать.
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    Порядочная свинья
    1439147342
    Ну теперь-то ВСЕ проблемы болельщиков разрешатся сами собой!!!
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    CheVlaR
    1439148245
    Ситуация нехорошая, но уже ничего не поделать. надеюсь, футбол будет хороший. Надеюсь, при почти полных трибунах
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    ologreds
    1694997439
    numo438384
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