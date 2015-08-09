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    • «Крылья Советов» скорбят по поводу убийства фаната «Спартака»

    «Крылья Советов» скорбят по поводу убийства фаната «Спартака»

    Самарские «Крылья Советов» выразили соболезнования семье убитого минувшей ночью болельщика московского «Спартака».

    «Приносим искренние соболезнования семье, друзьям и близким болельщика «Спартака», убитого в Самаре этой ночью. Скорбим», – говорится в заявлении клуба.

    Матч «Крылья Советов» – «Спартак» начнется в воскресенье в 19:00 по Москве. «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию игры.

    Источник: Twitter

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    09.08.2015 15:07
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    Комментарии (8)
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    Aleks KS
    1439122612
    Искренне жаль....,но виноват не спорт,не футбол,а жизнь!!!(
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    skynet
    1439128088
    Убийца болельщика "Спартака" оказался нерусским. Парень был убит в кафе ударом ножом в горло за "неправильный взгляд". После этого по всем телеканалам говорили о том, что убийства совершил "местный житель". Наше сообщество выяснило фамилию этого "местного жителя". Им оказался некто Ишманжонов, который уже задержан. Ишманжонов. Типичная самарская фамилия. Мы будем держать вас в курсе ситуации.
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    FIFA2
    1439133682
    и чё,все местные жители в Самаре русские?остальные в резервациях сидят?сегрегация там по нац.признаку?..поясни мне,ватнику тупому..)
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    Abrekkk
    1439140049
    Кому интересен убитый болела спама? Тоже мне новость...
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    Abrekkk
    1439140120
    Стопудово сам нарвался, а нех..
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    ologreds
    1694997439
    numo438374
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