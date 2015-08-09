«Крылья Советов» скорбят по поводу убийства фаната «Спартака»

Самарские «Крылья Советов» выразили соболезнования семье убитого минувшей ночью болельщика московского «Спартака».
«Приносим искренние соболезнования семье, друзьям и близким болельщика «Спартака», убитого в Самаре этой ночью. Скорбим», – говорится в заявлении клуба.
Матч «Крылья Советов» – «Спартак» начнется в воскресенье в 19:00 по Москве. «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию игры.
Матч «Крылья Советов» – «Спартак» начнется в воскресенье в 19:00 по Москве. «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию игры.