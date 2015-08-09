Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • ЦСКА: «Договорились со «Спартаком» о переносе игры перед началом сезона»

    ЦСКА: «Договорились со «Спартаком» о переносе игры перед началом сезона»

    Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов сообщил, что договоренность о переносе матча пятого тура РФПЛ со «Спартаком» была достигнута с самими красно-белыми еще перед началом сезона. Ранее генеральный директор хозяев предстоящего поединка Сергей Родионов заявил, что его клуб не хотел бы играть на день раньше.

    «Договоренность о переносе матча с 15 на 14 августа была принята на общем собрании клубов при утверждении календаря чемпионата России в начале июля. ЦСКА оповестил «Спартак» о возможной выездной игре в Лиге чемпионов, и красно-белые с этим согласились», – сказал Аксенов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2015 13:05
    Рекомендуем
    Комментарии (27)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Спартачище
    1439125397
    ЖЕНЯ ХАРЬКОВСКИЙ ДОГОВАРИВАЕТСЯ ТАК, ЧТО ОБ ЭТОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ КРОМЕ НЕГО САМОГО НИКТО НЕ ЗНАЕТ))
    Ответить
    бомбардирушка
    1439125610
    ЧЁ ВЫ КАК ТЁЛКИ СМАЗЛИВЫЕ !!!!!!!!!! ЧТО НЕ ТАК ????
    Ответить
    бомбардирушка
    1439125846
    А ЧЁ ТУТ ВАЩЕ СВИНЬИ ВИЗЖАТ ??? ПОДОЖДИТЕ НЕМНОГО!!! ВОТ 14 ЧИСЛА И УСТРОИМ ВАМ СВИНОРЕЗКУ =))))))
    Ответить
    старина
    1439126091
    Лошадки и тут недовольны.Как хохлы у которых всегда виноват Путин так и "гривастые" всегда и во всем винят Спартак.
    Ответить
    Порядочная свинья
    1439128395
    Что же будет дальше?! Может, матч будут обслуживать судьи из ЦСКА, а инспектором матча по договоренности назначен Гинер?!
    Ответить
    бомбардирушка
    1439128875
    вы стадо !!!!!! что не так ??? объясни хоть один адекват!!!!!!
    Ответить
    бомбардирушка
    1439129032
    я в курсе того что у вас говно кипит !!!!
    Ответить
    adeptch
    1439143492
    Это был скорее ответ на мой комментарий! Спасибо за пояснение!
    Ответить
    adeptch
    1439144580
    Авот теперь это вранье! Аленичев сказал, что для них это стало сюрпризом! Позор цска, позорище, больше слов не найду! Позор мутко и рфс. Все они с маленькой буквы ибо они просто конченые!
    Ответить
    ologreds
    1694997439
    numo438364
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+