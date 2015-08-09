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    • Глушаков: «Перешел бы в сильный чемпионат, но это не является самоцелью»

    Глушаков: «Перешел бы в сильный чемпионат, но это не является самоцелью»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о желании поиграть в сильном зарубежном чемпионате. При этом игрок отметил, что нет смысла переходить в клуб-середняк.

    «Конечно, я хотел бы поиграть в зарубежном чемпионате. Но это не самоцель. Желательно в этом случае играть в топовом чемпионате. В хорошем клубе, а не в каком-то середняке. Чтобы была возможность завоевывать титулы, какие-то высокие места.

    А ехать просто так, чтобы потом сказать: я играл там и там?.. Это неправильно и не нужно. Да, попробовать можно: выучить язык, поиграть. Но я считаю, что «Спартак» ничем не уступает большинству европейских команд. Поэтому что-то менять в этом плане – какой смысл?
    Готов ли я завершить свою игровую карьеру непосредственно в «Спартаке»? -Да, готов», -сказал Глушаков.

    Источник: Бобсоккер

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    09.08.2015 11:24
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    absent32
    1439110822
    Вся наша сборная так думает!!!
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    Caesar555
    1439111463
    Да кто его возьмет в топ чемпионат.
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    shinnik
    1439114371
    Хыы.. В этом случае это является самотыком.
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    karnager
    1439115761
    Бабки правят миром
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    P0rter
    1439118405
    Научись в створ попадать, Денис! Чем у него голова забита...
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    Чупакабра
    1439123701
    Зачем? Что бы мячики там подавать??? Наши игроки не только Глушаков, даже в середняках в основу не будут попадать. И платить им там раз в 10ть меньше будут.
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    Aleks KS
    1439125304
    В чемпионат среди школ?
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    mayski
    1439125755
    кто о чем, а Дениска про титулы))) никак не успокоится
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    moment of Glory
    1439127345
    Тебя и в середняк не возьмут, бревно. Завтрай,смотри, не заканчивай, а то барак или челси без тебя не вывезут.
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    ologreds
    1694997441
    numo438352
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