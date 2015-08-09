Глушаков: «Перешел бы в сильный чемпионат, но это не является самоцелью»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о желании поиграть в сильном зарубежном чемпионате. При этом игрок отметил, что нет смысла переходить в клуб-середняк.



«Конечно, я хотел бы поиграть в зарубежном чемпионате. Но это не самоцель. Желательно в этом случае играть в топовом чемпионате. В хорошем клубе, а не в каком-то середняке. Чтобы была возможность завоевывать титулы, какие-то высокие места.



А ехать просто так, чтобы потом сказать: я играл там и там?.. Это неправильно и не нужно. Да, попробовать можно: выучить язык, поиграть. Но я считаю, что «Спартак» ничем не уступает большинству европейских команд. Поэтому что-то менять в этом плане – какой смысл?

Готов ли я завершить свою игровую карьеру непосредственно в «Спартаке»? -Да, готов», -сказал Глушаков.