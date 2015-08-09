Кокорин сегодня может стать игроком «Зенита»

Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин близок к переходу в «Зенит» .Источник, владеющей информацией о Кокорине, сообщил, что сделка может быть завершена в воскресенье 9 августа.



«На данный момент «Зенит» вышел с предложением к «Динамо» о покупке Кокорина. Параллельно менеджмент питерского клуба ведет переговоры с игроком относительно условий контракта в новой команде. Сделка может быть завершена до окончания нынешней недели», – сообщил источник.



Действующий контракт Кокорина с клубом истекает через год, а в начале лета шли разговоры о том, что «Динамо» работает над его продлением на особых условиях.