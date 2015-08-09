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    Кокорин сегодня может стать игроком «Зенита»

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин близок к переходу в «Зенит» .Источник, владеющей информацией о Кокорине, сообщил, что сделка может быть завершена в воскресенье 9 августа.

    «На данный момент «Зенит» вышел с предложением к «Динамо» о покупке Кокорина. Параллельно менеджмент питерского клуба ведет переговоры с игроком относительно условий контракта в новой команде. Сделка может быть завершена до окончания нынешней недели», – сообщил источник.

    Действующий контракт Кокорина с клубом истекает через год, а в начале лета шли разговоры о том, что «Динамо» работает над его продлением на особых условиях.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.08.2015 08:34
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    Комментарии (55)
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    Spark333
    1439111958
    Деньги есть ума не надо!Типичное поведение Зеньки!!!Все дырки затыкают деньгами...А если бы не Газпром,шатались бы в середине таблицы!!!
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    artemsterkh
    1439113892
    Не представляю Кокорина на поле..
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    KarkkiNik
    1439115023
    На кой черт он нам? Дзюба- центр нападающий, займет место Рондона, вингеры- Халк и Шатик, ЦАП- Витсель. Куда запихнуть еще Кокорина? Если покупать, то покупать на основу, это не тот игрок, которого надо на скамейку посадить. Играть в 2 напа? Не наша расстановка, и вообще, с нынешней расстановкой все клеится, не сглазить бы... Так что Кокорина либо с Дзюбой чередовать, либо сажать на банку. Супер просто перспектива..
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    karnager
    1439115581
    Babyface снова насосал кому-то, понимает, что Ротенберг наигрался с динамо и надо поскорее валить
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    uran102
    1439116191
    посмотрим....
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    JEE
    1439117553
    Вот причем тут Газпром?! Честно, задолбали бред уже нести. Рондона продали, деньги получили. Что не ясно то?
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    JEE
    1439117630
    Лимит..
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    Зидан95
    1439119012
    ХАХА .....ДЗЮБА В ПЕРДИВ))
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    skainet
    1439119380
    нафиг он зениту нужен ...дайте лучше Шейдаеву поиграть свой же молодой воспитаник по таланту то не хуже этой тряпки (( вон Ткачука купили он ФНЛ выдает тоже норм ....
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    ologreds
    1694997441
    numo438337
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