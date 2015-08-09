Подозреваемый в убийстве болельщика «Спартака» задержан

Подозреваемый в убийстве болельщика «Спартака» А. Феоктистова, прибывшего в Самару из Москвы поддержать команду в матче 4-го тура РФПЛ с местными «Крыльями Советов», задержан. На месте работает оперативная группа, - сообщил LifeNews источник в правоохранительных органах



Как сообщили очевидцы, на факт принадлежности к фанатам клуба указывает болельщицкая атрибутика, которая была на убитом. Также они добавили, что две группы молодых людей сидели в баре и выпивали. Внезапно между ними вспыхнула ссора, и в завязавшейся драке болельщику московского клуба нанесли смертельное ранение.