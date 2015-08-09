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    В Самаре ночью убит болельщик «Спартака»

    Около трех часов ночи в Самаре был убит болельщик «Спартака», прибывший из Москвы поддержать команду в матче 4-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Кирилл Гаврилов, один из болельщиков москвичей рассказал, что жертве был нанесeн смертельный удар ножом в область шеи.


    «Момент драки мы не видели, хотя и были рядом. Но когда услышали о случившемся, попытались помочь: пробовали пережать артерию, делали массаж сердца, при этом понимали, что это бесполезно. Его друг был в истерике, поэтому узнать имя убитого не смогли», – рассказал Гаврилов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2015 06:23
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    Комментарии (13)
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    adeptch
    1439097814
    БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ...
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    ГУБДЕН-05
    1439102781
    Интересно ,митинги связи с этим будут ? Все таки убит болельших Спартака ., ах даааа, его же убили сами же русские , а не кавказцы ,я уж забыл что митинги бывают если кавказцы убьют . Собалезную родным и близким ! А ублюдка поймать и посадить !
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    Сергей63
    1439103814
    Тот кто хватается за нож - слабак. Нельзя человека лишать жизни. Если есть проблемы, дай в морду. Побоялся получить сдачи, взял нож. Вывод: Трус и слабак. Горько, что это связано с моей Самарой. И очень жаль погибшего парня. А этого козла, взявшего в руки нож, кострировать, в клетку, и на показ как обезьяну - тварь.
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    eugen-han
    1439103929
    бывает....будьте внимательнее с распитием спиртного - бесовского зелья,но к футболу эта новость ровным счётом никакого отношения не имеет.
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    viktor 88
    1439104228
    Без коментариев
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    viktor 88
    1439104300
    Думаю фаны спартака так просто это не оставят...это будет вражда команд
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    FIFA2
    1439108762
    здесь СМИ ещё 'красавцы',разогревают криминал как футбольную новость..но вот факты=убит в 3 ночи,в баре,в пьяной ссоре,не связанной с футбольными предпочтениями..на фото убитого никакой спартаковской атрибутики..уже задержан подозреваемый,вроде как Ишманжонов,присядет надолго полюбому..как итог=такие разборки летальные у нас к сожалению не редкость,и если на это давить,то мы в гражданскую за неделю скатимся..пацаны,не ведитесь,в одной стране живём..иначе Югославия&Украина..оно нам надо?..ну и алкоголь конечно-ЯД...Соболезнования родным и близким...
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    ologreds
    1694997443
    numo438324
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