В Самаре ночью убит болельщик «Спартака»

Около трех часов ночи в Самаре был убит болельщик «Спартака», прибывший из Москвы поддержать команду в матче 4-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Кирилл Гаврилов, один из болельщиков москвичей рассказал, что жертве был нанесeн смертельный удар ножом в область шеи.



«Момент драки мы не видели, хотя и были рядом. Но когда услышали о случившемся, попытались помочь: пробовали пережать артерию, делали массаж сердца, при этом понимали, что это бесполезно. Его друг был в истерике, поэтому узнать имя убитого не смогли», – рассказал Гаврилов.