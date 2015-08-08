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    Ван Гаал: «Мы заслужили победу»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал дал свой комментарий после матча первого тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Напомним, что «красные дьяволы» одержали победу с минимальным счетом благодаря автоголу Кайла Уокера.

    «Игра была очень непростой, обе команды старались надавить друг на друга, поэтому у игроков было не так много времени для принятия решения. Мы хорошо прессинговали, и благодаря этому забили единственный гол в матче. Думаю, мы заслужили эту победу.

    Серхио Ромеро сумел сохранить ворота сухими, продемонстрировав потрясающие сейвы. Мне понравилась и игра Дармиана, он хорошо действовал без мяча. Швайнштайгер? Он очень опытный игрок, но у него никогда не было такой поддержки, как здесь, на «Олд Траффорд».

    Сегодня у меня День рождения, это особенный день. Хорошо, что мы победили, после поражения мне точно было бы не до смеха», — заключил ван Гаал.

    Источник: Twitter

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    08.08.2015 17:28
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    Комментарии (5)
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    фарход
    1439059185
    идиот. засчёт автогола?
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    Nazi
    1439064222
    Столько бабла вбухали в клуб а игра позорная, отбивались от несчастного тотена как какой-то милсами из молдавии..
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    ingvar0948
    1439100685
    Вы не заслужили победу.
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    ologreds
    1694997445
    numo438273
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