Лепехин: «Не вижу Дзюбу и Кокорина одновременно в составе «Зенита»

Бывший футболист питерского «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал возможный переход в команду нападающего Александра Кокорина из «Динамо».

«Александр Кокорин футболист такого класса, что безусловно пригодился бы «Зениту», особенно учитывая лимит на легионеров. Я считаю, что Кокорин — лучший молодой игрок в России. Поэтому неудивительно, что лучший клуб в России хочет его приобрести.

В этом возможном трансфере есть вторая сторона медали — это Артем Дзюба. Дзюба перешел всего два месяца назад. Если рассматривать их вдвоем, тогда начинаются вопросы, даже если учесть, что уйдет Саломон Рондон. Я не вижу Дзюбу и Кокорина одновременно в стартовом составе «Зенита». Возможно, такие матчи и будут, но это будет исключение. Получается, что кто-то из них будет сидеть на лавке», — сделал вывод Лепехин.