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    • Лепехин: «Не вижу Дзюбу и Кокорина одновременно в составе «Зенита»

    Лепехин: «Не вижу Дзюбу и Кокорина одновременно в составе «Зенита»

    Бывший футболист питерского «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал возможный переход в команду нападающего Александра Кокорина из «Динамо».
    «Александр Кокорин футболист такого класса, что безусловно пригодился бы «Зениту», особенно учитывая лимит на легионеров. Я считаю, что Кокорин — лучший молодой игрок в России. Поэтому неудивительно, что лучший клуб в России хочет его приобрести.
    В этом возможном трансфере есть вторая сторона медали — это Артем Дзюба. Дзюба перешел всего два месяца назад. Если рассматривать их вдвоем, тогда начинаются вопросы, даже если учесть, что уйдет Саломон Рондон. Я не вижу Дзюбу и Кокорина одновременно в стартовом составе «Зенита». Возможно, такие матчи и будут, но это будет исключение. Получается, что кто-то из них будет сидеть на лавке», — сделал вывод Лепехин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2015 17:17
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    Комментарии (11)
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    Летов
    1439044117
    да дело не в Дзюбе даже,а в Халке,Шатове,Данни
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    порт
    1439045840
    Переход Кокоши в "Зенит" слухи, и выдумки агента или СМИ.
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    BDA81
    1439046069
    Кокоша это бездельник высокого класса. Пускай в Динамо дальше прозябает. В любом европейском клубе доверили только мячики за воротами подавать, а не на поле бегать.
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    spbjon
    1439055731
    А я думаю нормальный бы составчик был учитывая лимит : Лодыгин,смольников, нету,гарай, кришито,гарсия,витсель,шатов,халк,кокорин, дзюба )))
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    СС Варяг
    1439057535
    Зачем комментировать утки беспонтовые!?
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    Garrincha58
    1439061510
    Лепехин верит во всякие сплетни журналюг
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    Добрый Бобер
    1439061861
    По тайму каждый...
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    Диктор
    1439063762
    А я вижу-чем больше у них деревьев-тем меньше шансов купить очередное липовое чемпионство.
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    Валидол
    1439103987
    Да уж , Лепёхин , а про схемы ,что Зенит может поменять их ....... к примеру 4-4-2 , всякую чушь несет , про то как они вдвоем не заиграют , и что теперь зениту вообще без нападения оставаться .........
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    ologreds
    1694997445
    numo438272
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