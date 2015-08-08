ФИФА приняла во внимание наказание, наложенное на ЦСКА

ФИФА выпустили заявление, в котором сообщается, что федерация футбола приняла во внимание то наказание, которое КДК РФС наложил на московский ЦСКА за оскорбительное поведение болельщиком в матче с махачкалинским «Анжи».

«Мы должным образом приняли во внимание, что КДК РФС наложил санкции на ЦСКА. Инциденты, происходящие во внутренних чемпионатах, находятся в юрисдикции национальных федераций. Соответствующая организация вправе применять надлежащие меры. ФИФА плотно занимается проблемой дискриминации в футболе и контактирует с национальными федерациями по этому вопросу.

Мы недавно усилили нашу борьбу с дискриминацией в футболе путем введения новой системы антидискриминационного мониторинга для отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. Мы считаем, что право на проведение чемпионата мира дает прекрасную возможность сказать «нет» расизму и любой другой форме дискриминации», — сообщается в заявлении.



Напомним, что ранее неоднократно звучали призывы лишить Россию ЧМ-2018 в частности из-за проявления расизма и национализма на трибунах.