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    ФИФА приняла во внимание наказание, наложенное на ЦСКА

    ФИФА выпустили заявление, в котором сообщается, что федерация футбола приняла во внимание то наказание, которое КДК РФС наложил на московский ЦСКА за оскорбительное поведение болельщиком в матче с махачкалинским «Анжи».

    «Мы должным образом приняли во внимание, что КДК РФС наложил санкции на ЦСКА. Инциденты, происходящие во внутренних чемпионатах, находятся в юрисдикции национальных федераций. Соответствующая организация вправе применять надлежащие меры. ФИФА плотно занимается проблемой дискриминации в футболе и контактирует с национальными федерациями по этому вопросу.

    Мы недавно усилили нашу борьбу с дискриминацией в футболе путем введения новой системы антидискриминационного мониторинга для отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. Мы считаем, что право на проведение чемпионата мира дает прекрасную возможность сказать «нет» расизму и любой другой форме дискриминации», — сообщается в заявлении.

    Напомним, что ранее неоднократно звучали призывы лишить Россию ЧМ-2018 в частности из-за проявления расизма и национализма на трибунах.

    Источник: ТАСС

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    08.08.2015 13:29
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    Комментарии (9)
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    NEOn13
    1439031041
    пипец болелы Челси и МС вообще над неграми глумились в метро и ни чего?!
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    Baisangur95reg
    1439032514
    Бомжей Аксессуаров решили на Кавказе,Вот они как бабы решили покричать с другой стороны поля! Что тут сказать ,Бабы!
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    Тraumtanzеr
    1439033610
    Изза таких как болелы анжи и фримпонги и прочие нытики у нас будут постоянно проблемы.
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    Asbjorn
    1439036330
    В России,между прочим,не так уж и много расистов,в других странах их гораздо больше,и поведение их гораздо радикальнее
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    cканер
    1439036840
    наказывать надо не закрытием стадиона от болельщиков,а недопусканием именно тех,кто выкрикивал,т.е адресно,ведь есть и нормальные болельщики,которых интересует футбол,а не выкрики в адрес соперника.
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    ologreds
    1694997449
    numo438238
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