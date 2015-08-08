Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • ТАСС: «Зенит» сделал предложение «Динамо» по трансферу Кокорина

    ТАСС: «Зенит» сделал предложение «Динамо» по трансферу Кокорина

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин в ближайшее время может стать игроком питерского «Зенита». Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник близкий к московскому клубу.

    «На данный момент «Зенит» вышел с предложением к «Динамо» о покупке Кокорина. Параллельно менеджмент питерского клуба ведет переговоры с игроком относительно условий контракта в новой команде. Сделка может быть завершена до окончания нынешней недели», – сказал источник.

    В составе «Динамо» Кокорин провел 165 матчей и забил 38 мячей. За сборную России форвард сыграл 32 и забил восемь голов.

    Трансферные слухи. Кержаков меняет профессию, Ибрагимович воссоединяется с Бекхэмом

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2015 08:26
    Рекомендуем
    Комментарии (69)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Jakson Soccer
    1439035623
    Кокорин придет, Дзюба сядет)
    Ответить
    richi
    1439035704
    А зачем им напы? Команда то ни кому не нужна, а напы нужны...
    Ответить
    SHMEL
    1439036144
    Это плохо,когда один неприлично богатый клуб,может ослабить практически любой другой клуб прямо во время чемпионата.
    Ответить
    Чупакабра
    1439037264
    Не хотелось бы видеть этого игрока в Зените. Не нужен он нам
    Ответить
    footbil
    1439038344
    Капец. Опять все к тому идёт, что сборная будет состоять из двух команд
    Ответить
    порт
    1439038940
    А ТАСС уполномочен это заявлять?
    Ответить
    Leha-ha50
    1439044358
    Дзюба расстроится!!!
    Ответить
    Jeber
    1439054912
    В питере много бань и саун, ему понравится!
    Ответить
    Zёnя
    1439096166
    нападающий с российским паспортом, может быть, нужен, но Кокорин?!?!?!?! Это же дорогостоящий балласт!
    Ответить
    ologreds
    1694997451
    numo438206
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+