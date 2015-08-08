ТАСС: «Зенит» сделал предложение «Динамо» по трансферу Кокорина

Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин в ближайшее время может стать игроком питерского «Зенита». Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник близкий к московскому клубу.



«На данный момент «Зенит» вышел с предложением к «Динамо» о покупке Кокорина. Параллельно менеджмент питерского клуба ведет переговоры с игроком относительно условий контракта в новой команде. Сделка может быть завершена до окончания нынешней недели», – сказал источник.



В составе «Динамо» Кокорин провел 165 матчей и забил 38 мячей. За сборную России форвард сыграл 32 и забил восемь голов.



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