Матч «Спартак» – ЦСКА перенесен на 14 августа

Матч пятого тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА, который был запланирован на 15 августа, перенесен и состоится на день раньше.

Такое решение принято по просьбе ЦСКА, которому 18 августа предстоит играть на выезде с лиссабонским «Спортингом». Изменения, разрешающие подобные переносы, внесены в регламент на пятничном исполкоме РФС.

«Со своей стороны РФПЛ готова оказать содействие «Спартаку» в решении организационных вопросов и возможных конфликтных ситуаций в связи с переносом матча. Надеемся на понимание со стороны ФК «Спартак», – говорится в сообщении РФПЛ.