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    Матч «Спартак» – ЦСКА перенесен на 14 августа

    Матч пятого тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА, который был запланирован на 15 августа, перенесен и состоится на день раньше.

    Такое решение принято по просьбе ЦСКА, которому 18 августа предстоит играть на выезде с лиссабонским «Спортингом». Изменения, разрешающие подобные переносы, внесены в регламент на пятничном исполкоме РФС.

    «Со своей стороны РФПЛ готова оказать содействие «Спартаку» в решении организационных вопросов и возможных конфликтных ситуаций в связи с переносом матча. Надеемся на понимание со стороны ФК «Спартак», – говорится в сообщении РФПЛ.

    Источник: РПЛ

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    08.08.2015 00:53
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    Комментарии (16)
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    rash1959
    1439012985
    Можно сдвинуть игру уфа-мордва хоть на три года в любую сторону, и никто не заметит, а переносить это дерби, да на пятницу - это просто уродство. Хоть ты фанат или просто болела, всё равно ты никто перед этой поганой властью. И как коням такая мысль вообще в башку могла залезть?
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    rash1959
    1439013184
    И один вопрос ко всем. А почему так мало комментов стало?. Может все положили давно на этот уродливый недобомбардир? Может стоит поискать сайт другой? Подскажите. Спасибо всем, всех с новым туром.
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    Лобстер
    1439013978
    печатать там научитесь клоуны бомбардирские...
    Ответить
    Big_bearrr
    1439017581
    так Спатрак или Спатак?
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    slavа0508
    1439023618
    ОДИН ВОПРОС ПОЧЕМУ ДРУГИМ КЛУБАМ НЕ ПЕРЕНОСЯТ
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    slavа0508
    1439023756
    А дерби играть конечно лучше играть в субботу,
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    tanis 29
    1439025135
    Изменить регламент - это действительно по Гинеровски. А Симонян утверждает, что не собирал исполком РФС.
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    Порядочная свинья
    1439033947
    Сначала перенесли матч в угоду ЦСКА. Теперь вот начало перенесли на 21:30 под игру со Спортингом - все для людей! Что же будет дальше? Может и судьи будут из ЦСКА?!
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    gennadiy
    1439041872
    И правильно сделали
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    ologreds
    1694997451
    numo438189
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