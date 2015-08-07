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    • Палкин: «Борьба «Фенербахче» с УЕФА – проблема турецкой команды»

    Палкин: «Борьба «Фенербахче» с УЕФА – проблема турецкой команды»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал информацию о иске «Фенербахче» против УЕФА в суд Лозанны на счет участия бразильского легионера «Шахтера» Фреда в матчах квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкой команды.


    «Нет никаких бумаг. Более того, за час до игры мы находились вместе с «Фенербахче», с делегатом УЕФА и при них говорили. Я задал вопрос делегату УЕФА: «Есть ли у вас какие-то бумаги, которые запрещают нам выводить на поле Фреда?» Он ответил: «Нет. Фред может играть». Но при этом «Фенербахче» подает иск против нас. Хотя в частной беседе представитель «Фенербахче» подошел ко мне, сказал: «Вы извините, лично против вас мы ничего не имеем, пытаемся сражаться с УЕФА». Насколько они там пытаются сражаться, это уже, как говорится, их личные проблемы. Если хотят, пусть сражаются», – сказал Палкин

    Источник: ФК «Шахтер»

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    07.08.2015 17:47
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    AK--47
    1438968451
    С УЕФА тяжело тягаться.
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    AK--47
    1438968550
    Она, как злая училка загрузить может если захочет.
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    kupryaev
    1438978903
    грамотное изложение сути проблемы наверное фишка генеральных директоров везде)
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    ologreds
    1694997453
    numo438151
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