Стали известны даты проведения матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором московский ЦСКА встретится с португальским «Спортингом». Первый матч армейцы проведут в Лиссабоне 18 августа, ответная игра состоится 26 августа.

Остальные пары:

Первые матчи:

18 августа: «Астана» — АПОЕЛ, БАТЭ — «Партизан», «Лацио» — «Байер», «МЮ» — «Брюгге».

19 августа: «Скендербеу» — «Динамо» (Загреб), «Селтик» — «Мальме», «Базель» — «Маккаби», «Рапид» — «Шахтeр», «Валенсия» — «Монако».

Ответные матчи:

25 августа: «Динамо» (Загреб) — «Скендербеу», «Мальме» — «Селтик», «Маккаби» — «Базель», «Шахтeр» — «Рапид», «Монако» — «Валенсия».

26 августа: АПОЕЛ — «Астана», «Партизан» — БАТЭ, «Байер» — «Лацио», «Брюгге» — «МЮ».