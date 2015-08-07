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    • Стали известны даты проведения матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов

    Стали известны даты проведения матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов

    Стали известны даты проведения матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором московский ЦСКА встретится с португальским «Спортингом». Первый матч армейцы проведут в Лиссабоне 18 августа, ответная игра состоится 26 августа.

    Остальные пары:
    Первые матчи:
    18 августа: «Астана» — АПОЕЛ, БАТЭ — «Партизан», «Лацио» — «Байер», «МЮ» — «Брюгге».
    19 августа: «Скендербеу» — «Динамо» (Загреб), «Селтик» — «Мальме», «Базель» — «Маккаби», «Рапид» — «Шахтeр», «Валенсия» — «Монако».
    Ответные матчи:
    25 августа: «Динамо» (Загреб) — «Скендербеу», «Мальме» — «Селтик», «Маккаби» — «Базель», «Шахтeр» — «Рапид», «Монако» — «Валенсия».
    26 августа: АПОЕЛ — «Астана», «Партизан» — БАТЭ, «Байер» — «Лацио», «Брюгге» — «МЮ».

    Источник: УЕФА

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    07.08.2015 16:42
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ФК Зенит всея Руси
    1438955522
    Удачи! - Легко не будет.
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    Cskaz
    1438955842
    Вперед ЦСКА
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    Алёша Мясной
    1438956384
    почему хохлы сеяные а цска нет?
    Ответить
    AK--47
    1438964393
    Как правило в конце августа и проводят.
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    AK--47
    1438964403
    Удачи
    Ответить
    1897
    1438968519
    Эх,жаль,что Лацио и ЦСКА играют в один день и,скорее всего,в одно время,так хотелось поболеть за обоих.
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    uran102
    1438970426
    удачи армейцам.....
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    QAZAQ ELI
    1438974277
    Алга Астана Вперед Астана
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    ologreds
    1694997455
    numo438142
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