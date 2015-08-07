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    • Генеральный директор «Шахтера»: «Главное теперь – чтобы с нами жребий не сыграл злую шутку»

    Генеральный директор «Шахтера»: «Главное теперь – чтобы с нами жребий не сыграл злую шутку»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал результат жеребьевки раунда плей-офф Лиги Чемпионов, по итогам которой соперником донецкого клуба стал венский «Рапид».


    «На предыдущем этапе квалификации нам достался самый сильный соперник – «Фенербахче», но «Шахтер» уверенно переиграл его. Теперь мы будем играть с «Рапидом», которого, не будем скрывать, все считали наиболее желательным итогом жребия. Но, знаете, в жизни всегда так: что-то тебе дается, но что-то и отбирается.

    Главное теперь для нашей команды, чтобы с нами жребий не сыграл злую шутку. А такое в истории «Шахтера» прежде случалось. Надеюсь, никакой недооценки венского клуба на сей раз не случится», – сказал Палкин.

    Источник: УЕФА

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    07.08.2015 15:24
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