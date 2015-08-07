Генеральный директор «Спортинга»: «Мы пройдем ЦСКА»

Генеральный директор лиссабонского «Спортинга» Октавиу Машаду прокомментировал результаты жеребьeвки плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником португальцев по итогам жребия стал московский ЦСКА.



«Жеребьeвка есть жеребьeвка. Тут нет смысла расстраиваться или праздновать. ЦСКА – это хорошая команда и у нас, определeнно, будут трудности. Пройти в групповой этап Лиги чемпионов – очень важно, как с точки зрения престижа, так и финансов. С учeтом качества игры, которое мы показываем, мы уверены, что пройдeм дальше. Этого мы хотим и на это надеемся», сказал Машаду.