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    Генеральный директор «Спортинга»: «Мы пройдем ЦСКА»

    Генеральный директор лиссабонского «Спортинга» Октавиу Машаду прокомментировал результаты жеребьeвки плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником португальцев по итогам жребия стал московский ЦСКА.


    «Жеребьeвка есть жеребьeвка. Тут нет смысла расстраиваться или праздновать. ЦСКА – это хорошая команда и у нас, определeнно, будут трудности. Пройти в групповой этап Лиги чемпионов – очень важно, как с точки зрения престижа, так и финансов. С учeтом качества игры, которое мы показываем, мы уверены, что пройдeм дальше. Этого мы хотим и на это надеемся», сказал Машаду.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2015 15:13
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    Комментарии (18)
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    adebade
    1438950636
    А вообще повезло ЦфРКА со Спортингом,самая слабая из всех возможных команд.
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    Зенит 2015
    1438950753
    Хотелось бы чтобы кони обыграли португалов, но с такой игрой, какую последние годы показывает ЦСКА, сделать это будет сложно.
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    Харченко
    1438951767
    Спортинг в ЛЕ.
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    AK--47
    1438953013
    Спортинг очень серьезная команда, один из лидеров Португальского чемпионата.
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    Grelas
    1438953330
    Товарищ Машаду, Слуцкий, не вставая с кресла, вас "укачает" во всех смыслах.)
    Ответить
    "zenit1925"
    1438953716
    Конечно пойдете. В коншне уже кони старые.
    Ответить
    Asbjorn
    1438957815
    Желаю конечно ЦСКА удачи,но с такой игрой могут и не пойти дальше
    Ответить
    SHMEL
    1438960164
    Ну-ну видели мы таких проходильщиков.
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    диманский
    1438961667
    Главное на выезде не проиграть и все. Должны пройти на 75 процентов. А если думбия вернётся до матча то 100% пройдут
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    ologreds
    1694997455
    numo438128
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